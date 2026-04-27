Κοινοποίηση: Κοιν. :
Επόμενη ομάδα Τζολάκη: Ιταλία και Αγγλία σε πρώτη γραμμή!🔥

Επόμενο βήμα ή καθιέρωση; Είναι ένα ερώτημα που έχει γεννηθεί δικαιολογημένα για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Τζολάκη, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, με τις γεμάτες χρονιές του, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, οπότε ορατό είναι το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους ερυθρόλευκους μετά το τέλος της σεζόν.

Η Novibet μας βάζει στο κλίμα προσφέροντας τη σχετική αγορά σε άκρως δέλεαρ αποδόσεις και με αρκετά ονόματα «έκπληξη» στη λίστα με τις ομάδες που «βολιδοσκοπούν» τον διεθνή τερματοφύλακα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
5.00novibet

Ιταλικές «σειρήνες»

Πάντως, μελετώντας την αγορά, απόλυτο φαβορί στα προγνωστικά για να συνεχίσει την καριέρα του ο Τζολάκης είναι ο Ολυμπιακός σε απόδοση 1.35.

Ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα την περίπτωση του Τζολάκη βλέπει ζεστά η Γιουβέντους, με τον τεχνικό διευθυντή της Γυραιάς Κυρίας, Νταμιέν Κομόλι, να έχει βγει στη γύρα για νέο γκολκίπερ, καθώς οι Περίν και Ντι Γκριγκόριο δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Πέρα από το ενδιαφέρον της Γιούβε, έντονο «φλερτ» υπάρχει και από τη Νάπολι, με βασικό όμως εμπόδιο το υψηλό συμβόλαιο που αξιώνει ο Έλληνας κίπερ.

«Φουντώνουν» τα αγγλικά σενάρια

Στους «μνηστήρες» για την απόκτηση του Τζολάκη βρίσκεται και η Άρσεναλ σύμφωνα με αγγλικές πηγές. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού ανέρχονται στα 17,5 εκατ λίρες, περίπου 20 εκ. ευρώ.

Οι «κανονιέρηδες», που διεκδικούν τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ, βλέπουν τον Έλληνα τερματοφύλακα ως δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ράγια, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Παράλληλα πάντα στο προσκήνιο είναι και η Νότιγχαμ, η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με τους Πειραιώτες.

Επόμενη ομάδα Τζολάκη στοίχημα

Εκτός από ομάδες Ιταλίας και Αγγλίας, στο… προσκήνιο για την απόκτηση του Τζολάκη έρχονται και ορισμένα ηχηρά «ονόματα» του ευρωπαϊκού χάρτη. Στις διαθέσιμες επιλογές για στοίχημα, βέβαια ως αουτσάιντερ, βρίσκονται οι Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω την αγορά από τη Novibet, ενώ επιβάλλεται ένα τσεκ στο promo code 🎁.

Κ. ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ 01/09/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.35novibet
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
3.00novibet
ΝΑΠΟΛΙ
7.00novibet
ΝΟΤΙΓΧΑΜ
7.00novibet
ΜΙΛΑΝ
17.00novibet
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
17.00novibet
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
17.00novibet
ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.
26.00novibet
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
26.00novibet
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
26.00novibet
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
51.00novibet
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
51.00novibet
ΑΡΣΕΝΑΛ
51.00novibet
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
51.00novibet

