Επόμενη ομάδα Τζολάκη: Ιταλία και Αγγλία σε πρώτη γραμμή!🔥

Επόμενο βήμα ή καθιέρωση; Είναι ένα ερώτημα που έχει γεννηθεί δικαιολογημένα για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Τζολάκη, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, με τις γεμάτες χρονιές του, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, οπότε ορατό είναι το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους ερυθρόλευκους μετά το τέλος της σεζόν.

Ιταλικές «σειρήνες»

Πάντως, μελετώντας την αγορά, απόλυτο φαβορί στα προγνωστικά για να συνεχίσει την καριέρα του ο Τζολάκης είναι ο Ολυμπιακός σε απόδοση 1.35.

Ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα την περίπτωση του Τζολάκη βλέπει ζεστά η Γιουβέντους, με τον τεχνικό διευθυντή της Γυραιάς Κυρίας, Νταμιέν Κομόλι, να έχει βγει στη γύρα για νέο γκολκίπερ, καθώς οι Περίν και Ντι Γκριγκόριο δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Πέρα από το ενδιαφέρον της Γιούβε, έντονο «φλερτ» υπάρχει και από τη Νάπολι, με βασικό όμως εμπόδιο το υψηλό συμβόλαιο που αξιώνει ο Έλληνας κίπερ.

«Φουντώνουν» τα αγγλικά σενάρια

Στους «μνηστήρες» για την απόκτηση του Τζολάκη βρίσκεται και η Άρσεναλ σύμφωνα με αγγλικές πηγές. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού ανέρχονται στα 17,5 εκατ λίρες, περίπου 20 εκ. ευρώ.

Οι «κανονιέρηδες», που διεκδικούν τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ, βλέπουν τον Έλληνα τερματοφύλακα ως δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ράγια, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Παράλληλα πάντα στο προσκήνιο είναι και η Νότιγχαμ, η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με τους Πειραιώτες.

Εκτός από ομάδες Ιταλίας και Αγγλίας, στο… προσκήνιο για την απόκτηση του Τζολάκη έρχονται και ορισμένα ηχηρά «ονόματα» του ευρωπαϊκού χάρτη. Στις διαθέσιμες επιλογές για στοίχημα, βέβαια ως αουτσάιντερ, βρίσκονται οι Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

