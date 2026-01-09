ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ατρόμητος – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και Boost» από τα… λάφυρα της Κρήτης στην Elabet

Μετά τις δυο γκέλες στο πρωτάθλημα με Κηφισιά και Άρη και την πτώση από την κορυφή της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Κρήτη με έναν και μόνο στόχο στο μυαλό του: Να κατακτήσει το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ και να τον χρησιμοποιήσει ως βατήρα ώστε να επιστρέψει στους γνωστούς του ρυθμούς.

Δείτε στην Elabet το Ατρόμητος – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα, όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες της ημέρας, τα ειδικά παικτών και τη  Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

Και μπορεί για 90 λεπτά οι Ερυθρόλευκοι να μην έβρισκαν τη λύση στην σπαζοκεφαλιά που τους είχαν θέσει οι Κρητικοί, όμως το έξτρα ημίωρο της παράτασης αποδείχθηκε καταδικαστικό για τους τελευταίους και συνάμα λυτρωτικό για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.30: Νίκη Ολυμπιακός 1ο ημίχρονο – Over 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Ταρέμι

Μετά τη νίκη 3-0 και με το τρόπαιο ως λάφυρο, ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει ανάλογη συνέχεια και στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ο οποίος προέρχεται από σκληρή μάχη και ζόρικο αποκλεισμό στο Κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός μάλιστα πως έστειλε τον αγώνα στα πέναλτι, όπου υποτάχθηκε στην τελευταία εκτέλεση, ίσως να παρέχει μια εσφαλμένη εικόνα πως η αθηναϊκή ομάδα να βρίσκεται σε άνοδο. Η αλήθεια είναι άλλωστε πως η εξέλιξη του αγώνα κρίθηκε περισσότερο από την αστοχία των γηπεδούχων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.20: Ισοπαλία & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο Αγρίνιο με εξαιρετική παράδοση στην έδρα του Παναιτωλικού, ο οποίος ωστόσο, ποντάρει σε ένα μεγάλο πρόβλημα που παρουσίασε ξανά ο Δικέφαλος απέναντι στον Ατρόμητο. Οι παίκτες του Λουτσέσκου άλλωστε μπορεί να είναι συνήθως παραγωγικοί και να πατούν με συνέπεια στην αντίπαλη περιοχή, όμως οι αποφάσεις τους μέσα στο «κουτί» και τα τελειώματά τους δεν είναι αντάξια των προσδοκιών. Πρόκειται για έναν από τους λόγους που ο ΠΑΟΚ έχει πέσει στην τρίτη θέση, παρουσιάζοντας θέματα αξιοπιστίας απέναντι σε υποδεέστερους αντιπάλους.

Ο Παναιτωλικός βέβαια από την πλευρά του δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι με απανωτές ήττες που τον έχουν θέσει εκτός οκτάδας, όμως από εδώ και στο εξής κάθε βαθμός θα είναι πολύτιμος για να ανατρέψει την κατάσταση μέσα στο 2026. Κι απέναντι στον ΠΑΟΚ γνωρίζει πως ένα παιχνίδι άμυνας κι υπομονής μπορεί να του χαρίσει τον πρώτο της νέας χρονιάς!

Απόδοση στο 2.62: Νίκη Άστον Βίλα

Το εντυπωσιακό σερί των 11 νικών της Άστον Βίλα μπορεί να έλαβε τέλος λίγο πριν την εκπνοή του 2025, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι Villans ξεφούσκωσαν ξαφνικά. Αν και στα τελευταία ματς η ομάδα του Ουνάι Έμερι δείχνει συμπτώματα κούρασης και ντεφορμαρίσματος που δεν της επέτρεψαν να κλείσει την ψαλίδα από την κορυφή της Premier League, η παραμονή της στην τρίτη θέση, σε ισοβαθμία με τη Μάντσεστερ Σίτι, καταδεικνύει με απόλυτους όρους την εξαιρετική πορεία που διαγράφει τη φετινή σεζόν.

Αδυνατώντας να βρει σταθερότητα και αμυντική ισορροπία, η Τότεναμ έχει καταδικάσει τον εαυτό της ως μια μικρομεσαία ομάδα της Premier League, που επιτρέπει συνεχώς στους αγώνες να ξεφεύγουν από τον έλεγχό της. Σαν αποτέλεσμα αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, με τη «μαχαιριά» της Μπόρνμουθ στις καθυστερήσεις και την ήττα με 3-2 να την πληγώνει βαθύτατα στον τελευταίο της αγώνα.

