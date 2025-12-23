ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson (24/12)

Η Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρεται με τη Μοζαμβίκη στο «Marrakesh Stadium» στο Μαρόκο για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Στο γκρουπ συμμετέχουν επίσης το Καμερούν και η Γκαμπόν.

Από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες της βαθμολογίας, ενώ εισιτήριο παίρνει και η 3η αν είναι μια από τις τέσσερις καλύτερες του τουρνουά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία έχει να επιδείξει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 7 αγώνες με τη Μοζαμβίκη (13-2 γκολ), είναι η κάτοχος του τροπαίου και ταξίδεψε στο Μαρόκο με διάθεση να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Φέτος έχει και πάλι μια αξιόλογη ομάδα που μπορεί να μη λογαριάζεται ως το πρώτο φαβορί, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η Μοζαμβίκη πήγε στο Μαρόκο με στόχο να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Διαθέτει παίκτες με παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, αλλά της λείπει η συνοχή και η αρμονία. Στο ματς στο Μαρακές ξέρει πως η αμυντική προσήλωσή της θα είναι κλειδί, αλλά και το να είναι αποτελεσματική στις δύο περιοχές, αν θέλει να κάνει την έκπληξη.

Στο Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη οι αποδόσεις δίνουν προβάδισμα στους «ελέφαντες» για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος της Ακτής Ελεφαντοστού προσφέρεται στο 1.36** και το διπλό της Μοζαμβίκης ανέρχεται στο 10.00** στην πλατφόρμα της Betsson.

Αναφορικά με το σύνολο τερμάτων στον αγώνα, το Over 2,5 γκολ βρίσκεται στο 2.14**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε χαμηλότερα, στο 1.67**. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 2.62**, ενώ το να μην συμβεί αυτό πηγαίνει στο 1.46**.

Στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα της Betsson, όπου ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά, θα βρεις καταπληκτικές επιλογές για ποντάρισμα σε αμέτρητες αγορές και με ασύγκριτες αποδόσεις στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Έτσι, στα κόρνερ του Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη το Over 9.5 πάει στο 2.32**, ενώ το αντίστοιχο Under βρίσκεται στο 1.52**.

Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

Στο στοίχημα Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Ακτή Ελεφαντοστού λογαριάζεται ως αουτσάιντερ για την κατάκτηση του τίτλου. Έχει απόδοση 15.00** για να κάνει το back to back, τη στιγμή που το Μαρόκο στέκεται στο 3.20** στην πλατφόρμα της Betsson.

Όμως, θα βρείτε και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα.

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

