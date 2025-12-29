0% γκανιότα στις ματσάρες Άρσεναλ – Άστον Βίλα και Μπαρτσελόνα – Μονακό στην Elabet

Μάχες με φόντο την κορυφή. Έτσι αποχαιρετά η χρονιά την Premier League και τη EuroLeague. Στην Αγγλία το Άρσεναλ – Άστον Βίλα έχει μετατραπεί ξαφνικά στον απόλυτο ρυθμιστή για την 1η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ το μπασκετικό Μπαρτσελόνα – Μονακό είναι ξεκάθαρο ραντεβού τετράδας, με την Μπάρτσα βέβαια να βλέπει ακόμα και την 1η θέση της κατάταξης.

Αυτό το Άρσεναλ – Άστον Βίλα έχει μετατραπεί σε μία απ΄πο τις πιο κρίσιμες συναντήσεις της σεζόν στο Νησί. Η Άρσεναλ μπαίνει στην αγωνιστική από την κορυφή. Με 42 βαθμούς μετά από 18 ματς, βρίσκεται δύο πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι και τρεις μπροστά από την ίδια τη Βίλα. Οι «Gunners» μετρούν εννέα νίκες στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος και έξι συνεχόμενες στο γήπεδό τους, κρατώντας τον έλεγχο στη μάχη του τίτλου.

Ωστόσο, η Άστον Βίλα που δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα των πρώτων αγωνιστικών. Με οκτώ σερί νίκες στο πρωτάθλημα και 11 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, έχει μετατραπεί από το πουθενά σε ξεκάθαρο διεκδικητή. Το 2-1 στην έδρα της Τσέλσι με ανατροπή ήταν άλλη μία απόδειξη ότι η ομάδα του Έμερι δεν παραδίνεται ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος έχει μαζέψει 18 βαθμούς από παιχνίδια στα οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Το μεταξύ τους πρόσφατο παρελθόν προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Η Βίλα κέρδισε την Άρσεναλ πριν λίγες εβδομάδες στο Μπέρμιγχαμ, ενώ στα τελευταία πέντε μεταξύ τους παιχνίδια οι Λονδρέζοι έχουν μόλις μία νίκη. Παράλληλα, η Άστον Βίλα έχει φύγει αήττητη από τα δύο τελευταία ταξίδια της στο «Έμιρεϊτς», με νίκη 2-0 και ισοπαλία 2-2.

Το αποψινό Μπαρτσελόνα – Μονακό αφορά δύο ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ διεκδικητών της πρώτης τετράδας, σε μικρές αποστάσεις. Η Μπαρτσελόνα παραμένει μέσα στην τετράδα με ρεκόρ 12-6, έχοντας χτίσει την πορεία της κυρίως πάνω στην αμυντική της συνέπεια και στη διαχείριση κρίσιμων κατοχών. Η ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη (72-71) έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε νικών, όμως δεν αλλοίωσε τη συνολική εικόνα. Ακόμη και με σημαντικές απουσίες, οι Καταλανοί έμειναν μέχρι το τέλος μέσα στο παιχνίδι.

Η Μονακό, από την άλλη, είναι ίσως η πιο ασταθής, αλλά και πιο εκρηκτική, ομάδα της διοργάνωσης. Με 11-7 και θετικό συντελεστή πόντων, διαθέτει ποιότητα Final Four, αλλά και βραδιές που χάνει τον έλεγχο και το μυαλό της. Οι πρόσφατες εμφανίσεις με τριψήφια σκορ δείχνουν το τεράστιο επιθετικό της ταβάνι, όμως εκτός έδρας συχνά εξαρτάται απόλυτα από το αν θα «κουβαλήσει» ο Μάικ Τζέιμς το παιχνίδι. Όταν βρίσκει ρυθμό, μπορεί να διαλύσει κάθε άμυνα. Όταν όχι, γίνεται ευάλωτη…

