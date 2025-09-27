ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΒ1
21:30
27.09

ΖΥΡΙΧΗ – ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ

Με το βλέμμα στην κορυφή
1
X
2
Εκτίμηση
Λέτζιγκρουντ Στάντιον
79
12° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 21:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 1.85
novibet Παίξε νόμιμα

Αισθητά βελτιωμένη η Ζυρίχη το τελευταίο διάστημα, έχει μπροστά της το πιο δύκολο εμπόδιο έως τώρα στο πρωτάθλημα. Σε πολύ καλή κατάσταση η πρωτοπόρος Σεν Γκάλεν, θέτει υποψηφιότητα για ένα ακόμη διπλό. Δίνουμε βάση στα γκολ με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και την παράδοση, επιλογή μας το G/G+Over 2,5 στο 1.85 από τη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος
  • 76-39-56το ρεκόρ των δύο ομάδων βάσει συνολικής μεταξύ τους απόδοσης. Από τέσσερις σερί νίκες προέρχεται η Σεν Γκάλεν, ενώ οι τρεις συνδυάστηκαν με Over 2.5.
  • Πολύ ισχυρή η Ζυρίχη εντός έδρας (39-23-23). Under 2,5 τα 5 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως έδρας.
  • Over 2,5 αλλά και G/G τα 5 από τα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος της Ζυρίχης.
  • Over 2,5 τα 4 από τα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος της Σεν Γκάλεν.

Δείτε τα προγνωστικά ελβετία

ΖΥΡΙΧΗ
Ρεπορτάζ

Μετά το μέτριο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της. Μετράει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές, διανύοντας ένα διάστημα με δύο σερί νίκες. Έκανε την εκκίνηση με το 3-1 στην έδρα της Βίντερτουρ για να ακολουθήσει το εντός έδρας 2-1 επί της υπολογίσιμης Σερβέτ.

Όπλο της και φέτος οι επιθετικές δυνατότητες της ομάδας. Έχει εύκολο το γκολ, όταν καταφέρνει να βρει αμυντική ισορροπία τα αποτελέσματα θα έρχονται πιο εύκολα. Έτσι έγινε και στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος.

Πραγματοποίησε πολύ καλό α’ ημίχρονο σκοράροντας δύο φορές. Οπισθοχώρησε στην επανάληψη για να κρατήσει την πολύτιμη νίκη και τα κατάφερε, παρά τις 18 τελικές της Σερβέτ σε αυτό το διάστημα. Τυχερή στη φάση του 54’ που ακυρώθηκε γκολ της Σερβέτ μέσω var, δέχθηκε γκολ μόνο στο 80’.

Με αυτή τη νίκη βρίσκεται πλέον στο πρώτο μισό της βαθμολογίας. “Παραφωνία” στο Κύπελλο, ο αποκλεισμός στα πέναλτι από την ερασιτεχνική Σταντ Νιονέ, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Εστιάζει πλέον στο πρωτάθλημα.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένοι οι Ζάουτερ (στόπερ) και Μπανγκουρά (αμ.χαφ). Εξακολουθούν εκτός αποστολής οι Ράιχμουθ (αμ.χαφ), Βούγιεβιτς (στόπερ).

ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
Ρεπορτάζ

Συνεχίζει ακάθεκτη την μοναχική πορεία της κορυφής στο πρωτάθλημα. Ωραιότατη ως πρωτοπόρος, παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα έως τώρα στο πρωτάθλημα. Προέρχεται από δύο σερί νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή με 1-0 εντός έδρας της Λουγκάνο.

Αρκετά διαφορετική αυτή η νίκη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Κι αυτό γιατί πήρε προβάδισμα από νωρίς (29’) και οπισθοχώρησε στη συνέχεια. Είδε τη Λουγκάνο να απειλεί έντονα, κυρίως στο β’ ημίχρονο, φτάνοντας συνολικά τις 19 τελικές προσπάθειες.

Μοναδική ομάδα που έχει φτάσει τις πέντε νίκες μετά από έξι αγωνιστικές. Δικαίως βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, ζητούμενο η σταθερότητα για να παραμείνει εκεί. Είναι επίσης μία από τις λίγες ομάδες της Α’ Ελβετίας που πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου. Επικράτησε στα πέναλτι της Βίλ, αφού κανονική διάρκεια (0-0) και παράταση (1-1) έληξαν ισόπαλα.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Αμπρόσιους (στόπερ), Φάτσλι (αμ.χαφ) και Ντάσνερ (επ.χαφ).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Σερβέτ - Βίντερτουρ
    Σερβέτ Σερβέτ
    Βίντερτουρ Βίντερτουρ
  • Λουγκάνο - Γκρασχόπερς
    Λουγκάνο Λουγκάνο
    Γκρασχόπερς Γκρασχόπερς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα