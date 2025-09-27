Ρεπορτάζ

Μετά το μέτριο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της. Μετράει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές, διανύοντας ένα διάστημα με δύο σερί νίκες. Έκανε την εκκίνηση με το 3-1 στην έδρα της Βίντερτουρ για να ακολουθήσει το εντός έδρας 2-1 επί της υπολογίσιμης Σερβέτ.

Όπλο της και φέτος οι επιθετικές δυνατότητες της ομάδας. Έχει εύκολο το γκολ, όταν καταφέρνει να βρει αμυντική ισορροπία τα αποτελέσματα θα έρχονται πιο εύκολα. Έτσι έγινε και στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος.

Πραγματοποίησε πολύ καλό α’ ημίχρονο σκοράροντας δύο φορές. Οπισθοχώρησε στην επανάληψη για να κρατήσει την πολύτιμη νίκη και τα κατάφερε, παρά τις 18 τελικές της Σερβέτ σε αυτό το διάστημα. Τυχερή στη φάση του 54’ που ακυρώθηκε γκολ της Σερβέτ μέσω var, δέχθηκε γκολ μόνο στο 80’.

Με αυτή τη νίκη βρίσκεται πλέον στο πρώτο μισό της βαθμολογίας. “Παραφωνία” στο Κύπελλο, ο αποκλεισμός στα πέναλτι από την ερασιτεχνική Σταντ Νιονέ, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Εστιάζει πλέον στο πρωτάθλημα.