ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Αισθητά βελτιωμένη η Ζυρίχη το τελευταίο διάστημα, έχει μπροστά της το πιο δύκολο εμπόδιο έως τώρα στο πρωτάθλημα. Σε πολύ καλή κατάσταση η πρωτοπόρος Σεν Γκάλεν, θέτει υποψηφιότητα για ένα ακόμη διπλό. Δίνουμε βάση στα γκολ με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και την παράδοση, επιλογή μας το G/G+Over 2,5 στο 1.85 από τη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΥΡΙΧΗ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος
- 76-39-56το ρεκόρ των δύο ομάδων βάσει συνολικής μεταξύ τους απόδοσης. Από τέσσερις σερί νίκες προέρχεται η Σεν Γκάλεν, ενώ οι τρεις συνδυάστηκαν με Over 2.5.
- Πολύ ισχυρή η Ζυρίχη εντός έδρας (39-23-23). Under 2,5 τα 5 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως έδρας.
- Over 2,5 αλλά και G/G τα 5 από τα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος της Ζυρίχης.
- Over 2,5 τα 4 από τα 6 παιχνίδια πρωταθλήματος της Σεν Γκάλεν.
Μετά το μέτριο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της. Μετράει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές, διανύοντας ένα διάστημα με δύο σερί νίκες. Έκανε την εκκίνηση με το 3-1 στην έδρα της Βίντερτουρ για να ακολουθήσει το εντός έδρας 2-1 επί της υπολογίσιμης Σερβέτ.
Όπλο της και φέτος οι επιθετικές δυνατότητες της ομάδας. Έχει εύκολο το γκολ, όταν καταφέρνει να βρει αμυντική ισορροπία τα αποτελέσματα θα έρχονται πιο εύκολα. Έτσι έγινε και στο πρόσφατο ματς πρωταθλήματος.
Πραγματοποίησε πολύ καλό α’ ημίχρονο σκοράροντας δύο φορές. Οπισθοχώρησε στην επανάληψη για να κρατήσει την πολύτιμη νίκη και τα κατάφερε, παρά τις 18 τελικές της Σερβέτ σε αυτό το διάστημα. Τυχερή στη φάση του 54’ που ακυρώθηκε γκολ της Σερβέτ μέσω var, δέχθηκε γκολ μόνο στο 80’.
Με αυτή τη νίκη βρίσκεται πλέον στο πρώτο μισό της βαθμολογίας. “Παραφωνία” στο Κύπελλο, ο αποκλεισμός στα πέναλτι από την ερασιτεχνική Σταντ Νιονέ, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Εστιάζει πλέον στο πρωτάθλημα.
Τιμωρημένοι οι Ζάουτερ (στόπερ) και Μπανγκουρά (αμ.χαφ). Εξακολουθούν εκτός αποστολής οι Ράιχμουθ (αμ.χαφ), Βούγιεβιτς (στόπερ).
Συνεχίζει ακάθεκτη την μοναχική πορεία της κορυφής στο πρωτάθλημα. Ωραιότατη ως πρωτοπόρος, παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα έως τώρα στο πρωτάθλημα. Προέρχεται από δύο σερί νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή με 1-0 εντός έδρας της Λουγκάνο.
Αρκετά διαφορετική αυτή η νίκη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Κι αυτό γιατί πήρε προβάδισμα από νωρίς (29’) και οπισθοχώρησε στη συνέχεια. Είδε τη Λουγκάνο να απειλεί έντονα, κυρίως στο β’ ημίχρονο, φτάνοντας συνολικά τις 19 τελικές προσπάθειες.
Μοναδική ομάδα που έχει φτάσει τις πέντε νίκες μετά από έξι αγωνιστικές. Δικαίως βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος, ζητούμενο η σταθερότητα για να παραμείνει εκεί. Είναι επίσης μία από τις λίγες ομάδες της Α’ Ελβετίας που πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου. Επικράτησε στα πέναλτι της Βίλ, αφού κανονική διάρκεια (0-0) και παράταση (1-1) έληξαν ισόπαλα.
Δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Αμπρόσιους (στόπερ), Φάτσλι (αμ.χαφ) και Ντάσνερ (επ.χαφ).