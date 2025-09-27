ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΒ1
19:00
27.09

ΣΕΡΒΕΤ – ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ

Έδρα και παράδοση
1
X
2
Εκτίμηση
Stade de Geneve
403
16° C Συννεφιασμένος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΣΕΡΒΕΤ - ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 19:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.55
Απόδοση: 1.55

Ζευγάρι κατώτερο των προσδοκιών από το ξεκίνημα αυτής της σεζόν. Πολύ περισσότερες οι απαιτήσεις από τη γηπεδούχο Σερβέτ που δείχνει κάποια σημεία ανάκαμψης. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, όμως η φετινή Βίντερτουρ δεν βλέπεται μέχρι στιγμής. Άσος έστω και στην απόδοση του 1.55 στη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΡΒΕΤ - ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος
  • 32-21-23 το συνολικό ρεκόρ των δύο ομάδων. Η Σερβέτ μετράει 4 νίκες στα 5 πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως έδρας. Under 2,5 τα 4 από τα 6 πιο πρόσφατα ματς.
  • Τριπλάσιες οι εντός έδρας νίκες της Σερβέτ έναντι των εκτός έδρας νικών της Βίντερτουρ (18-14-6). Αήττητη σε 10 ματς εντός έδρας από το 2017 (4 νίκες – 6 ισοπαλίες).
  • G/G τα 5 από τα 6 φετινά ματς πρωταθλήματος της Σερβέτ. G/G+Over 2,5 τα 4 απ’ αυτά.
  • Η Βίντερτουρ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σημειώσει νίκη στο πρωτάθλημα.
  • Over 3,5 αλλά και G/G τα 5 από τα 6 φετινά ματς πρωταθλήματος της Βίντερτουρ.

Δείτε τα προγνωστικά ελβετία

ΣΕΡΒΕΤ
Ρεπορτάζ

Ανάμικτα τα συναισθήματα για την ομάδα του Ζοσλέν Γκουβερνέκ, την εβδομάδα που μας πέρασε. Παρουσίασε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, επιβεβαίωσε μετά το κακό ξεκίνημα, ότι είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο.

Για να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, αυτό ήταν η εκτός έδρας νίκη επί της Σιόν με 2-0. Ματς που εμφανίστηκε πολύ αποφασιστική λόγω των πρόσφατων απωλειών και έφτασε δίκαια στο τρίποντο. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο επιθετικός Εμράζ που σημείωσε και τα δύο γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών (59’, 67).

Εκεί λοιπόν που έδειχνε ότι μπαίνει σε έναν σωστό δρόμο, τον οποίο δεν έχει βρει από τον Ιούλιο, ήρθε η ήττα-αποκλεισμός από την Ιβερντόν (Β’ Ελβετίας) στο Κύπελλο. Μπορεί να παρουσιάστηκε με αρκετές αλλαγές, όμως η εικόνα ήταν προβληματική. Δεν έχει άλλα περιθώρια απωλειών.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες οι Γκιγεμενό (φορ) και Σερντάνοβιτς (πλάγιος μπακ), έμειναν εκτός αποστολής. Τελευταία στιγμή θα αποφασισθεί η συμμετοχή του Ντουλίν (αμ.χαφ).

ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ
Ρεπορτάζ

Δεδομένο το πρόβλημα με τη συνολική εικόνα της πλέον. Η άμυνα μπάζει από παντού και η μία ήττα διαδέχεται την άλλη, στο πρωτάθλημα. Μοναδική διέξοδος το Κύπελλο, όπου τα πάει καλά μέχρι στιγμής. Σημείωσε δύο ευρείες νίκες, τόσο της SV Σαφχάουζεν με 5-0 εκτός έδρας, όσο και της Σαφχάουζεν (Β’ Ελβετίας) με 4-0 εκτός έδρας.

Στη φάση των “16” της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Λωζάννη-Ουσί, πάλι από τη δεύτερη κατηγορία σε δυναμικότητα. Έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει αρκετά, εάν ευνοήσει και η κλήρωση, μιας και αποκλείστηκαν αρκετές ομάδες της Super League.

Εκεί πάντως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν είναι μόνο ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει. Είναι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Μετράει 8 γκολ παθητικό, 5 περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία, δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να κάνει κάτι.

Αγωνιστικά Νέα

Χωρίς διαφοροποιήσεις στο ιατρικό δελτίο. Εξακολουθούν τραυματίες οι Ρόνερ (πλάγιος χαφ), Λίτι (στόπερ) και Μπούρκαρτ (χαφ).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ζυρίχη - Σεν Γκάλεν
    Ζυρίχη Ζυρίχη
    Σεν Γκάλεν Σεν Γκάλεν
  • Λουγκάνο - Γκρασχόπερς
    Λουγκάνο Λουγκάνο
    Γκρασχόπερς Γκρασχόπερς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

