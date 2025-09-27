Ρεπορτάζ

Ανάμικτα τα συναισθήματα για την ομάδα του Ζοσλέν Γκουβερνέκ, την εβδομάδα που μας πέρασε. Παρουσίασε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, επιβεβαίωσε μετά το κακό ξεκίνημα, ότι είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο.

Για να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, αυτό ήταν η εκτός έδρας νίκη επί της Σιόν με 2-0. Ματς που εμφανίστηκε πολύ αποφασιστική λόγω των πρόσφατων απωλειών και έφτασε δίκαια στο τρίποντο. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο επιθετικός Εμράζ που σημείωσε και τα δύο γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών (59’, 67).

Εκεί λοιπόν που έδειχνε ότι μπαίνει σε έναν σωστό δρόμο, τον οποίο δεν έχει βρει από τον Ιούλιο, ήρθε η ήττα-αποκλεισμός από την Ιβερντόν (Β’ Ελβετίας) στο Κύπελλο. Μπορεί να παρουσιάστηκε με αρκετές αλλαγές, όμως η εικόνα ήταν προβληματική. Δεν έχει άλλα περιθώρια απωλειών.