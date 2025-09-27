Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε στην εξ αναβολής αναμέτρηση που διεξήχθη μεσοβδόμαδα, πριν δέκα ημέρες. Είχε ένα καλό ημίχρονο, το α’, στο οποίο σκόραρε και ήταν συνολικά καλύτερη, όμως έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι μετά το 1-1 κόντρα στη Λωζάννη.

Αμφίρροπο το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Ευκαιρίες εκατέρωθεν που μπορούσαν να δώσουν το προβάδισμα οπουδήποτε. Ο σκόρερ Μπέρενς έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους του κόουτς Κρότσι-Τόρτι, δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα.

Παρ’ ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο α’ ημίχρονο, ήρθε η ισοφάριση με το “καλησπέρα” στην επανάληψη. Μόλις στο 51’ και την πρώτη αξιόλογη επίσκεψη στα καρέ της, σημειώθηκε το γκολ που σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών που λίγο έλειψε να φύγουν και ηττημένοι.

Χωρίς νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Διαθέτει τη χειρότερη επίθεση (6 γκολ) και τη 2η χειρότερη άμυνα (12 γκολ) πίσω από τη Βίντερτουρ.