ΕΛΒ1
19:00
27.09

ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Αήττητη εντός από το 2017
1
X
2
Εκτίμηση
Stadio Cornaredo
206
15° C Συννεφιασμένος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Louis Campora Louis Campora
Ώρα έναρξης: 19:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 1.70
Απόδοση: 1.70

Ξεκίνησαν άσχημα τη σεζόν, η Λουγκάνο εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά σε αντίθεση με την Γκρασχόπερς η οποία δείχνει βελτιωμένη πριν τη διακοπή για το Κύπελλο. Με βάση το κίνητρο και την ευνοϊκή παράδοση την έδρα, θα πάμε στον άσο του 1.70 από τη Novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Facts Αγώνα

  • Αγώνας για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
  • Υπερισχύει η Γκρασχόπερς (38-45-66) βάσει της συνολικής μεταξύ τους παράδοσης. Παρ όλα αυτά η Λουγκάνο είναι αήττητη στα πέντε πιο πρόσφατα (2 νίκες – 3 ισοπαλίες). Under 2,5 τα 4 απ’ αυτά τα 5 ματς.
  • Οριακό προβάδισμα της Γκρασχόπερς όταν φιλοξενείται από τη Λουγκάνο (23-27-25). Αήττητη εντός έδρας η Λουγκάνο σε 11 ματς (3-8-0) από το 2017. G/G τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα σε αυτή την έδρα.
  • Over 2,5 τα 4 από τα 6 φετινά ματς της Λουγκάνο.
  • G/G όλα τα παιχνίδια της Γκρασχόπερς. G/G+Over 2,5 τα 4 από τα 6.

Δείτε τα προγνωστικά ελβετία

ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Ρεπορτάζ

Δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε στην εξ αναβολής αναμέτρηση που διεξήχθη μεσοβδόμαδα, πριν δέκα ημέρες. Είχε ένα καλό ημίχρονο, το α’, στο οποίο σκόραρε και ήταν συνολικά καλύτερη, όμως έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι μετά το 1-1 κόντρα στη Λωζάννη.

Αμφίρροπο το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Ευκαιρίες εκατέρωθεν που μπορούσαν να δώσουν το προβάδισμα οπουδήποτε. Ο σκόρερ Μπέρενς έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους του κόουτς Κρότσι-Τόρτι, δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα.

Παρ’ ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο α’ ημίχρονο, ήρθε η ισοφάριση με το “καλησπέρα” στην επανάληψη. Μόλις στο 51’ και την πρώτη αξιόλογη επίσκεψη στα καρέ της, σημειώθηκε το γκολ που σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών που λίγο έλειψε να φύγουν και ηττημένοι.

Χωρίς νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Διαθέτει τη χειρότερη επίθεση (6 γκολ) και τη 2η χειρότερη άμυνα (12 γκολ) πίσω από τη Βίντερτουρ.

Αγωνιστικά Νέα

Δύο αγωνιστικές τιμωρίας για τον Στέφεν (βασικός εξτρέμ) που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική. Επιπλέον, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κεντουσί (αμ.χαφ), Μαχού (εξτρέμ), Ζανότι (πλάγιος μπακ), Κούτσιας (φορ) και Κέλβιν (στόπερ).

ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ
Ρεπορτάζ

Είχε ξεκινήσει με δύο ήττες και μία ισοπαλία τη σεζόν, με τα “μαύρα” σύννεφα να κάνουν από την αρχή την εμφάνισή τους στον ουρανό της Ζυρίχης. Από εκεί και πέρα γύρισε το διακόπτη και πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις δεδομένων των συνθηκών.

Πιο πρόσφατη θετική αναμέτρηση το εκτός έδρας 1-0 επί της ανίσχυρης Μπελιντσόνα, που της έδωσε το εισιτήριο για τη φάση των “16”. Το καθοριστικό γκολ σημειώθηκε από πολύ νωρίς (8’), διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα με σχετική άνεση.

Σε καλή κατάσταση, όμως, και στο πρωτάθλημα. Επέστρεψε στις νίκες και στο τελευταίο παιχνίδι όπου επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Λωζάννης. Είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες με Σερβέτ (1-1 εκτός), Βίντερτουρ (2-2 εντός) και Τουν (1-1 εκτός).

Στο νικηφόρο παιχνίδι, που είναι και το μοναδικό έως τώρα, πήρε προβάδισμα στο 40’. Απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 49’ και σημείωσε δύο ακόμη γκολ στο 69’ και το 76’. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην 8η θέση.

Αγωνιστικά Νέα

Εκ νέου απών ο Αμπράσι (αμ.χαφ), νέεα απουσίες οι τραυματίες Μπετκόμπερ (στόπερ) και Κρέτι (πλάγιος μπακ).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

