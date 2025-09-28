Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5
Ντέρμπι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Τρέλεμποργκ. Η Χέλσινμποργκ με τη νίκη που έκανε μεσοβδόμαδα στο Σάντβικεν πήρε βαθιά ανάσα και παρότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη, έχει μια σχετική διαφορά ασφαλείας από τα «κόκκινα», οπότε μπορεί να παίξει πιο ελεύθερα. Η Τρέλεμποργκ είναι σε κακή κατάσταση, έρχεται από 4 συνεχόμενες ήττες, νιώθει πλέον καυτή την ανάσα της Έρεμπρο και κινδυνεύει με άμεσο υποβιβασμό. Η άμυνά της είναι για κλάματα, επιθετικά κάτι κάνει, είναι αναγκασμένη να ψάξει το γκολ. Το G/G σε αποδεκτή απόδοση στη Winmasters, συνδυαστικά με το Over που φέρνει η Τρέλεμποργκ φτάνει στον διπλασιασμό…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ
Facts Αγώνα
- Τα 5/6 τελευταία της Χέλσινμποργκ ήταν Under, ενώ τα 4 τελευταία εντός έδρας ήταν Ν/G.
- Τα 3/4 τελευταία της Τρέλεμποργκ ήταν G/G και Over 2,5, ενώ εκτός έδρας έχει 6 τελευταία Over.
- Ντέρμπι της επαρχίας Σκόνε στη Νότια Σουηδία.
Επιστροφή στις επιτυχίες για τη Χέλσινμποργκ, μετά από 4 ματς χωρίς νίκη, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Σάντβικεν.
Μπήκε επιθετικά στο ματς και κέρδισε πέναλτι στο 17’, το οποίο όμως έχασε ο Βίλχελμ Λέπερ, για να ανοίξει το σκορ στο 21’ ο Αλεξάντερ Γιόχανσον. Στη συνέχεια κράτησε καλά τις γραμμές της και διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος του αγώνα.
Με τη νίκη αυτή, η Χέλσινμποργκ έφτασε στους 31 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας, 7 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς, η αποστολή είναι πρακτικά ίδια.
Άλλη μια ήττα για την Τρέλεμποργκ, εντός έδρας αυτή τη φορά, καθώς έχασε 0-2 από την πρωτοπόρο Έργκριτε.
Βέβαια, το πάλεψε και λίγο ακόμη θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον τον πόντο, λύγισε όμως στο τέλος και δέχθηκε δύο απανωτά γκολ, στο 83’ και 88’. Αξίζει να αναφερθεί πως στο 0-0 είχε δοκάρι.
Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την Τρέλεμποργκ, που έμεινε έτσι στους 17 βαθμούς και βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας, 2 πόντους πάνω από τη γραμμή του άμεσου υποβιβασμού, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Εκτός αποστολής έμειναν ο αποκτηθείς το καλοκαίρι βασικός μέσος Ούγκο Ένγκστρεμ (5 συμ., 1 γκολ) και ο αναπληρωματικός γκολκίπερ Βίκτορ Άστορ (χωρίς συμμετοχή), αμφότεροι λόγω τραυματισμού.
Μη διαθέσιμος παραμένει ο βασικός γκολκίπερ Αντρέας Λάρσον (10 συμ.), που δεν έχει παίξει στα 9 τελευταία ματς. Εκτός έμειναν και οι νεαροί Αλεξάντερ Μπαραλιέφσκι, Άμπε Ρεν και Γιοχάνες Κεκ και ο αναπληρωματικός μέσος Έλιοτ Λέγμπεργκ (5 συμ., 4 αλλαγή).
Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία ο βασικός αμυντικός Τομπίας Κάρλσον (20 συμ.) και από τραυματισμό ο βασικός μεσοεπιθετικός Φίλιπ Μπούμαν (21 συμ., 4 γκολ, 3 ασίστ, 4 αλλαγή).