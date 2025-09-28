Ρεπορτάζ

Επιστροφή στις επιτυχίες για τη Χέλσινμποργκ, μετά από 4 ματς χωρίς νίκη, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Σάντβικεν.

Μπήκε επιθετικά στο ματς και κέρδισε πέναλτι στο 17’, το οποίο όμως έχασε ο Βίλχελμ Λέπερ, για να ανοίξει το σκορ στο 21’ ο Αλεξάντερ Γιόχανσον. Στη συνέχεια κράτησε καλά τις γραμμές της και διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος του αγώνα.

Με τη νίκη αυτή, η Χέλσινμποργκ έφτασε στους 31 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας, 7 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.