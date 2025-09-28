ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΟΥ2
20:00
29.09

ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ – ΜΠΡΑΓΚΕ

Στενεύουν τα περιθώρια για την Ουτσίκτεν
1
X
2
Εκτίμηση
Bravida Arena (6.500)
442 χλμ.
13° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ - ΜΠΡΑΓΚΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 1.85
winmasters Παίξε νόμιμα

Η Ουτσίκτεν έρχεται από ήττα στο Έστερσουντ, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή της με τη γραμμή της σωτηρίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη της νίκης σήμερα, αφενός για να πλησιάσει πάλι στις ομάδες που σώζονται χωρίς μπαράζ και αφετέρου για να απομακρυνθεί μια και καλή από τη γραμμή του άμεσου υποβιβασμού. Η Μπρόγκε δεν είναι σε καλό φεγγάρι, έχει 3 συνεχόμενες ήττες και έχασε κάθε ελπίδα να διεκδικήσει την 3η θέση. Προς το παρόν δεν κινδυνεύει και δύσκολα θα κινδυνεύσει, ωστόσο δεν είναι εξασφαλισμένη. Αμφότερες δείχνουν έφεση στα γκολ, το G/G και Over σε ικανοποιητική απόδοση στη Winmasters

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ - ΜΠΡΑΓΚΕ

Facts Αγώνα

  • Τα 7/8 τελευταία ματς της Ουτσίκτεν ήταν Over, ενώ εντός έδρας έχει 4/5 τελευταία G/G.
  • Τα 4/6 τελευταία της Μπρόγκε ήταν G/G, ενώ εκτός έδρας έχει 6/7 τελευταία Over.
  • Δείτε τα προγνωστικά Β’ Σουηδίας.
ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ
Ρεπορτάζ

Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε η Ουτσίκτεν από το μακρινό Έστερσουντ, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-1.

Το ματς πάντως ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αφού πήρε προβάδισμα στο 17’ με τον Μας Σισέ, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+1’), ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 48’. Στη συνέχεια προσπάθησε να παίξει επιθετικά, είχε κάποιες φάσεις, δεν κατάφερε όμως να φτάσει στην ισοφάριση.

Με την ήττα αυτή, η Ουτσίκτεν έμεινε στους 24 βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας, έχοντας χάσει την άμεση επαφή με τη γραμμή της σωτηρίας.

Αγωνιστικά Νέα

Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο εναλλακτικός αμυντικός Άλβιν Κάρλσον (14 συμ., 1 γκολ, 1 ασίστ, 10 αλλαγή). Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία ο βασικός μέσος Μάλκολμ Μοένζα (22 συμ., 3 γκολ, 7 ασίστ).

Μακροχρόνια τραυματίες οι Γιέσπερ Μπραντ, Φίλιπ Φρέντρικσον και Ντάνιελ Χέρμανσον.

ΜΠΡΑΓΚΕ
Ρεπορτάζ

Συνέχισε την κατηφορική πορεία της η Μπρόγκε, καθώς γνώρισε την ήττα 0-1 εντός έδρας από τη Σούντσβαλ.

Η εμφάνισή της πάντως δεν ήταν τόσο κακή, ίσα ίσα, ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο του κέντρου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε δύο δοκάρια, για να δεχθεί το μοιραίο γκολ στο 84’, ενώ γλίτωσε και η ίδια μία φορά χάρη στο δοκάρι.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για την Μπρόγκε, που έμεινε έτσι στους 32 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της βαθμολογίας, χωρίς να διεκδικεί κάτι πλέον, αλλά και χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο, αφού βρίσκεται 8 πόντους πάνω από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής και τη σημερινή της αντίπαλο.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έπαιξαν στα δύο τελευταία λόγω τραυματισμού στον ώμο ο βασικός γκολκίπερ Βίκτορ Φρόντιγκ (21 συμ.) και δύσκολα θα αγωνιστεί και σήμερα.

Τραυματίστηκε στο τελευταίο και μένει εκτός σήμερα ο βασικός μέσος Σέζαρ Βεϊλίντ (17 συμ., 1 γκολ, 4 ασίστ).

