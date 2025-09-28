Ρεπορτάζ

Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε η Ουτσίκτεν από το μακρινό Έστερσουντ, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-1.

Το ματς πάντως ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, αφού πήρε προβάδισμα στο 17’ με τον Μας Σισέ, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+1’), ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 48’. Στη συνέχεια προσπάθησε να παίξει επιθετικά, είχε κάποιες φάσεις, δεν κατάφερε όμως να φτάσει στην ισοφάριση.

Με την ήττα αυτή, η Ουτσίκτεν έμεινε στους 24 βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας, έχοντας χάσει την άμεση επαφή με τη γραμμή της σωτηρίας.