ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ - ΟΥΜΕΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Σούντσβαλ επέστρεψε στις επιτυχίες την περασμένη εβδομάδα και πρακτικά εξασφάλισε την παραμονή της, αφού πρέπει να γίνουν πολλά για να εμπλακεί σε περιπέτειες μπαράζ. Βέβαια, μαθηματικά δεν είναι σωσμένη, οπότε θέλει ακόμη μια δυο νίκες, με τη σημερινή ευκαιρία να είναι η καλύτερη. Η Ούμεο είναι η χειρότερη ομάδα της Κατηγορίας, έρχεται από συνεχόμενες ήττες και πρακτικά είναι πεσμένη. Μαθηματικά βέβαια, έχει ελπίδες, πρακτικά όμως δεν μπορεί. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει τίποτε να χάσει και θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο στα εναπομείναντα ματς. Αν η Σούντσβαλ χρειαζόταν άμεσα τους βαθμούς, το 1.75 της Winmasters θα ήταν δώρο. Αδυνατώ από την άλλη να σκεφτώ πως οποιοσδήποτε αθλητής θα μπει στο γήπεδο και θα παίξει για να χάσει, οπότε θα ρισκάρω στον άσο, που κανονικά θα έπρεπε να πληρώνει στο 1.40…
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ - ΟΥΜΕΑ
Facts Αγώνα
- Τα 3/4 τελευταία ματς της Σούντσβαλ ήταν Over, ενώ εντός έδρας έχει 4/5 τελευταία Under.
- Τα 3 τελευταία ματς της Ούμεο ήταν Over, ενώ τα 3/4 τελευταία εκτός έδρας είχαν 2-3 γκολ.
Επιστροφή στις επιτυχίες για τη Σούντσβαλ, μετά από 4 συνεχόμενες ήττες, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρόγκε.
Μέτρια εμφάνιση, κατάφερε να κρατήσει τις γραμμές της και να αποφύγει τις πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, ενώ στάθηκε και τυχερή σε δύο περιπτώσεις γλιτώνοντας χάρη στο δοκάρι. Είχε βέβαια και η ίδια ένα δοκάρι, ενώ πέτυχε το γκολ της νίκης στο 84’ με τον Τούρε Σάντμπεργκ.
Με τη νίκη αυτή, η Σούντσβαλ έφτασε στους 35 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, χωρίς να διεκδικεί κάτι περισσότερο, αλλά και χωρίς να έχει άμεσο κίνδυνο, αφού απέχει 11 πόντους από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής, 6 ματς πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς.
Δεν έπαιξε στα 6 τελευταία λόγω τραυματισμού στην κλείδα ο συνήθως βασικός μεσοεπιθετικός Μίλε Έρικσον (16 συμ., 1 γκολ, 1 ασίστ, 5 αλλαγή), ο οποίος θα μείνει εκτός για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
Πάλεψε όσο μπορούσε η Ούμεο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βεστερός, δεν κατάφερε όμως να πάρει κάτι, χάνοντας 1-2.
Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7’, κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Τέο Γκρένμποργκ στο 62’, δεν πρόλαβε όμως να χαρεί για πολύ, αφού δέχθηκε δεύτερο στο 67’.
Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα για την Ούμεο, που έμεινε στους 9 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, 8 πόντους πίσω από τη γραμμή των μπαράζ, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο βασικός μέσος Γίριγιον Γκίντεον Γιαο (7 συμ., 1 ασίστ). Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία δύο αγώνων ο βασικός αμυντικός Λούντβιχ Ομάν (9 συμ.).
Δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως ο συνήθως βασικός αμυντικός Ράσμους Άντερσον (3 συμ., 1 αλλαγή).