Ρεπορτάζ

Επιστροφή στις επιτυχίες για τη Σούντσβαλ, μετά από 4 συνεχόμενες ήττες, επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρόγκε.

Μέτρια εμφάνιση, κατάφερε να κρατήσει τις γραμμές της και να αποφύγει τις πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της, ενώ στάθηκε και τυχερή σε δύο περιπτώσεις γλιτώνοντας χάρη στο δοκάρι. Είχε βέβαια και η ίδια ένα δοκάρι, ενώ πέτυχε το γκολ της νίκης στο 84’ με τον Τούρε Σάντμπεργκ.

Με τη νίκη αυτή, η Σούντσβαλ έφτασε στους 35 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, χωρίς να διεκδικεί κάτι περισσότερο, αλλά και χωρίς να έχει άμεσο κίνδυνο, αφού απέχει 11 πόντους από τη γραμμή των μπαράζ παραμονής, 6 ματς πριν το τέλος του πρωταθλήματος.