ΑΓΝΛ
17:00
27.09

ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ – ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ

ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.03
winmasters Παίξε νόμιμα

Μετά από 6 ματς (0-4-2), η Χάρτπουλ κατάφερε να πάρει το διπλό στην έδρα της Γκέιτσχεντ (1-0) και να επιστρέψει στις νίκες. Υψηλές οι βλέψεις της φέτος, ενώ είναι ομάδα που στηρίζει πολλά στο αμυντικό παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό πως διαθέτει και την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Η Τάμγουορθ είναι αντίθετα ομάδα που την χαρακτηρίζει το G/G και γενικά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Κυρίως λόγω έδρας, ένα προβάδισμα στον άσο της winmasters.

