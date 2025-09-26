Μετά από 6 ματς (0-4-2), η Χάρτπουλ κατάφερε να πάρει το διπλό στην έδρα της Γκέιτσχεντ (1-0) και να επιστρέψει στις νίκες. Υψηλές οι βλέψεις της φέτος, ενώ είναι ομάδα που στηρίζει πολλά στο αμυντικό παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό πως διαθέτει και την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Η Τάμγουορθ είναι αντίθετα ομάδα που την χαρακτηρίζει το G/G και γενικά βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Κυρίως λόγω έδρας, ένα προβάδισμα στον άσο της winmasters.