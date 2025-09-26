ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΑΓΝΛ
17:00
27.09

ΚΑΡΛΑΙΛ – ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ

Θέλει να βγάλει αντίδραση
1
X
2
Εκτίμηση
Μπράντον Παρκ
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΚΑΡΛΑΙΛ - ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G+Over 2,5

Απόδοση: 2.05
winmasters Παίξε νόμιμα

Βαριά ήττα για την Καρλάιλ στην έδρα της Γιορκ μεσοβδόμαδα (5-0). Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αντάξια των περιστάσεων και είναι κάτι που γνωρίζουν άπαντες στην ομάδα. Στο νέο δύσκολο ματς με την Ροτσντέιλ, καλείται έτσι να βγάλει αντίδραση. Σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή η φιλοξενούμενη, από έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ομάδα με πολύ δυνατή επίθεση. Με το συνδυαστικό στοίχημα G/G + Over 2.5 γκολ στη winmasters.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Τρούρο Σίτι - Μόρκαμ
    Τρούρο Σίτι Τρούρο Σίτι
    Μόρκαμ Μόρκαμ
  • Γέοβιλ - Όλτρινχαμ
    Γέοβιλ Γέοβιλ
    Όλτρινχαμ Όλτρινχαμ
  • Χάρτλπουλ - Τάμγουορθ
    Χάρτλπουλ Χάρτλπουλ
    Τάμγουορθ Τάμγουορθ
  • Μπρέιντρι Τάουν - Γκέιτσχεντ
    Μπρέιντρι Τάουν Μπρέιντρι Τάουν
    Γκέιτσχεντ Γκέιτσχεντ
  • Σάουθεντ - Σκάνθορπ
    Σάουθεντ Σάουθεντ
    Σκάνθορπ Σκάνθορπ
  • Χάλιφαξ - Όλντερσοτ
    Χάλιφαξ Χάλιφαξ
    Όλντερσοτ Όλντερσοτ
  • Σόλιχαλ - Μπράκλι Τάουν
    Σόλιχαλ Σόλιχαλ
    Μπράκλι Τάουν Μπράκλι Τάουν
  • Φόρεστ Γκριν - Γιορκ
    Φόρεστ Γκριν Φόρεστ Γκριν
    Γιορκ Γιορκ
  • Σάτον Γιουν. - Μπόστον Γιουν.
    Σάτον Γιουν. Σάτον Γιουν.
    Μπόστον Γιουν. Μπόστον Γιουν.
  • Γουέλντστοουν - Ίστλι
    Γουέλντστοουν Γουέλντστοουν
    Ίστλι Ίστλι
  • Μπόρχαμ Γουντ - Γουόκινγκ
    Μπόρχαμ Γουντ Μπόρχαμ Γουντ
    Γουόκινγκ Γουόκινγκ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα