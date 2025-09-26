ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΓΝΛ
17:00
27.09

ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ – ΜΟΡΚΑΜ

Βελτιώνεται η Μόρκαμ
Τρούρο Σίτι Στέντιουμ
ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ - ΜΟΡΚΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σταμάτης Δημάκης
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2

Απόδοση: 2.88
winmasters Παίξε νόμιμα

Δεν κατάφερε για πρώτη φορά φέτος να φτάσει σε ένα τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα η Μόρκαμ, καθώς μεσοβδόμαδα ηττήθηκε ως γηπεδούχος από τη Χάλιφαξ (2-1). Σταδιακά βελτιώνει πάντως κομμάτια του παιχνιδιού της ενώ συνεχίζει να παίρνει παίκτες. Σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, στο -3 από την παραμονή αλλά και με 3 ματς λιγότερα. Η Τρούρο είναι μακράν η πιο αδύναμη της κατηγορίας μέχρι στιγμής και η φιλοξενούμενη μπορεί να φτάσει στη νίκη. Με ρίσκο στο διπλό της winmasters.

