ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ - ΜΟΡΚΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Σταμάτης ΔημάκηςΑπόδοση: 2.88
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Παίξε νόμιμα
Δεν κατάφερε για πρώτη φορά φέτος να φτάσει σε ένα τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα η Μόρκαμ, καθώς μεσοβδόμαδα ηττήθηκε ως γηπεδούχος από τη Χάλιφαξ (2-1). Σταδιακά βελτιώνει πάντως κομμάτια του παιχνιδιού της ενώ συνεχίζει να παίρνει παίκτες. Σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, στο -3 από την παραμονή αλλά και με 3 ματς λιγότερα. Η Τρούρο είναι μακράν η πιο αδύναμη της κατηγορίας μέχρι στιγμής και η φιλοξενούμενη μπορεί να φτάσει στη νίκη. Με ρίσκο στο διπλό της winmasters.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
