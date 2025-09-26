Δεν κατάφερε για πρώτη φορά φέτος να φτάσει σε ένα τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα η Μόρκαμ, καθώς μεσοβδόμαδα ηττήθηκε ως γηπεδούχος από τη Χάλιφαξ (2-1). Σταδιακά βελτιώνει πάντως κομμάτια του παιχνιδιού της ενώ συνεχίζει να παίρνει παίκτες. Σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή, στο -3 από την παραμονή αλλά και με 3 ματς λιγότερα. Η Τρούρο είναι μακράν η πιο αδύναμη της κατηγορίας μέχρι στιγμής και η φιλοξενούμενη μπορεί να φτάσει στη νίκη. Με ρίσκο στο διπλό της winmasters.