ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΡΑΚΟΦ ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Μιχαήλ ΤιάπκοφΑπόδοση: 1.91
Ώρα έναρξης: 13:15
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2-3 γκολ
Παίξε νόμιμα
Ρίσκαρε περισσότερο από το συνηθισμένο η Βίτζεβ, αλλά ηττήθηκε με 3-2 εκτός έδρας από την Γκόρνικ. Τα… ίδια μεσοβδόμαδα στο εκτός έδρας ματς με τη Νιετσιέτζα για το Κύπελλο, κέρδισε στα πέναλτι μετά την ισοπαλία με 2-2 και πήρε την πρόκριση. Η Ράκοβ είχε δύο πολύ δύσκολα ματς στη σειρά. Κακή στο εντός έδρας 1-1 με τη Λέγκια, βελτιώθηκε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο στο εντός έδρας 2-2 με τη Λεχ μεσοβδόμαδα. Έδειξε χαρακτήρα, καθώς επέστρεψε από το 0-2, αλλά κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα με τον Πάπσουν στον πάγκο και ψάχνει να βρει τις λύσεις. Συνεχίζει να προβληματίζει και προτιμότερη επιλογή είναι το ποντάρισμα στα τέρματα. Μας καλύπτει η επιλογή για σύνολο «2-3» στη novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ - ΡΑΚΟΦ ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ
Facts Αγώνα
- Οριακά υπέρ της Βίτζεβ η παράδοση (6-3-5).
- Η Βίτζεβ έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ στα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της.
- Στα μεταξύ τους παιχνίδια σημειώνονται κατά μέσο όρο 3,14 τέρματα.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
