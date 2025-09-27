Ρίσκαρε περισσότερο από το συνηθισμένο η Βίτζεβ, αλλά ηττήθηκε με 3-2 εκτός έδρας από την Γκόρνικ. Τα… ίδια μεσοβδόμαδα στο εκτός έδρας ματς με τη Νιετσιέτζα για το Κύπελλο, κέρδισε στα πέναλτι μετά την ισοπαλία με 2-2 και πήρε την πρόκριση. Η Ράκοβ είχε δύο πολύ δύσκολα ματς στη σειρά. Κακή στο εντός έδρας 1-1 με τη Λέγκια, βελτιώθηκε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο στο εντός έδρας 2-2 με τη Λεχ μεσοβδόμαδα. Έδειξε χαρακτήρα, καθώς επέστρεψε από το 0-2, αλλά κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα με τον Πάπσουν στον πάγκο και ψάχνει να βρει τις λύσεις. Συνεχίζει να προβληματίζει και προτιμότερη επιλογή είναι το ποντάρισμα στα τέρματα. Μας καλύπτει η επιλογή για σύνολο «2-3» στη novibet.