Η Λεχ έκανε πολύ καλή εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Νιετσιέτζα, ενώ μεσοβδόμαδα μόνο τον εαυτό της έχει να κατηγορήσει για το ότι δεν έφτασε στη νίκη στην έδρα της Ράκοβ. Προηγήθηκε με 2-0, αλλά έμεινε με 10 παίκτες στο 55΄και ισοφαρίστηκε στο τελικό 2-2. Πάλια καλά, που τα πράγματα δεν ήταν χειρότερα. Η Γιαγκελόνια κέρδισε στο φινάλε με 1-0 τη Βίσλα εκτός έδρας, αλλά στη συνέχεια είχε τύχη βουνό στο εκτός έδρας 0-0 με τη Λέγκια. Ακόμα κι έτσι, πάντως, παραμένει αήττητη εκτός έδρας. Βέβαια, ξέρει ότι πρέπει να δείξει βελτίωση. Αν ήταν ψηλότερα ο άσος, θα άξιζε το ρίσκο, τώρα μπορούμε να πάμε στο G/G στη novibet. Θα ανοίξουν τον ρυθμό οι γηπεδούχοι.