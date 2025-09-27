ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΛ1
15:45
28.09

ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ – ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ

Αήττητη εκτός έδρας η Γιαγκελόνια
1
X
2
Εκτίμηση
ΜΙΕΪΣΚΙ (43.269), ΠΟΖΝΑΝ
471
16° C Ηλιόλουστος
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μιχαήλ Τιάπκοφ Μιχαήλ Τιάπκοφ
Ώρα έναρξης: 15:45

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.52
Απόδοση: 1.52

Η Λεχ έκανε πολύ καλή εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Νιετσιέτζα, ενώ μεσοβδόμαδα μόνο τον εαυτό της έχει να κατηγορήσει για το ότι δεν έφτασε στη νίκη στην έδρα της Ράκοβ. Προηγήθηκε με 2-0, αλλά έμεινε με 10 παίκτες στο 55΄και ισοφαρίστηκε στο τελικό 2-2. Πάλια καλά, που τα πράγματα δεν ήταν χειρότερα. Η Γιαγκελόνια κέρδισε στο φινάλε με 1-0 τη Βίσλα εκτός έδρας, αλλά στη συνέχεια είχε τύχη βουνό στο εκτός έδρας 0-0 με τη Λέγκια. Ακόμα κι έτσι, πάντως, παραμένει αήττητη εκτός έδρας. Βέβαια, ξέρει ότι πρέπει να δείξει βελτίωση. Αν ήταν ψηλότερα ο άσος, θα άξιζε το ρίσκο, τώρα μπορούμε να πάμε στο G/G στη novibet. Θα ανοίξουν τον ρυθμό οι γηπεδούχοι.

  • Υπέρ της Λεχ η παράδοση (25-8-19).
  • Η Γιαγκελόνια τρέχει αήττητο σερί 7 αγωνιστικές, το κορυφαίο τρέχον στην κατηγορία (μαζί με την Κορόνα).
  • Η Γιαγκελόνια (μαζί με τη Λεχ) είναι η μοναδική ομάδα χωρίς εκτός έδρας ήττα φέτος.
  • Η Λεχ έχει πετύχει κατά μέσο όρο 2,25 τέρματα στα 12 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα.

  • Λέγκια Βαρσοβίας - Πόγκον Στσέτσιν
    Λέγκια Βαρσοβίας Λέγκια Βαρσοβίας
    Πόγκον Στσέτσιν Πόγκον Στσέτσιν
  • Βίτζεβ Λοτζ - Ράκοφ Τσεστόχοβα
    Βίτζεβ Λοτζ Βίτζεβ Λοτζ
    Ράκοφ Τσεστόχοβα Ράκοφ Τσεστόχοβα

