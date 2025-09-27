Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΕΤΣΙΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Μιχαήλ ΤιάπκοφΑπόδοση: 1.60
Ώρα έναρξης: 18:30
STAKE: 10
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Παίξε νόμιμα
Η Λέγκια ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αρκέστηκε σε ισοπαλίες, κόντρα στη Ράκοβ (1-1 εκτός έδρας) και στη Γιαγκελόνια (0-0 εντός έδρας). Ειδικά, στη δεύτερη περίπτωση κυριάρχησε, έχασε πολλές ευκαιρίες και της έλειψε μόνο το γκολ. Πάντα καλύτερη μπροστά στο κοινό της. Παρά την αλλαγή στον πάγκο η Πογκόν έκανε ακόμα μία απογοητευτική εμφάνιση και ηττήθηκε με 4-3 εντός έδρας από τη Λέχια. Κέρδισε με 3-0 εκτός έδρας την Κότβιτσα Κόλομπρζεγκ (2η κατηγορία) για το Κύπελλο, αλλά ξέρει ότι πρέπει να βελτιωθεί άμεσα. Ο άσος έχει λογικά το προβάδισμα στη novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΕΤΣΙΝ
Facts Αγώνα
- Υπέρ της Λέγκια η παράδοση (65-26-21).
- Η Λέγκια συνεχίζει αήττητη εντός έδρας και δεν έχει χάσει τα 14 από τα 16 πιο πρόσφατα ματς στη Βαρσοβία.
- Η Πογκόν έχει σκοράρει στα 10 από τα 12 προηγούμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
- Στα μεταξύ τους παιχνίδια στη Βαρσοβία σημειώνονται κατά μέσο όρο 2,95 τέρματα.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
