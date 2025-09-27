Η Λέγκια ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αρκέστηκε σε ισοπαλίες, κόντρα στη Ράκοβ (1-1 εκτός έδρας) και στη Γιαγκελόνια (0-0 εντός έδρας). Ειδικά, στη δεύτερη περίπτωση κυριάρχησε, έχασε πολλές ευκαιρίες και της έλειψε μόνο το γκολ. Πάντα καλύτερη μπροστά στο κοινό της. Παρά την αλλαγή στον πάγκο η Πογκόν έκανε ακόμα μία απογοητευτική εμφάνιση και ηττήθηκε με 4-3 εντός έδρας από τη Λέχια. Κέρδισε με 3-0 εκτός έδρας την Κότβιτσα Κόλομπρζεγκ (2η κατηγορία) για το Κύπελλο, αλλά ξέρει ότι πρέπει να βελτιωθεί άμεσα. Ο άσος έχει λογικά το προβάδισμα στη novibet.