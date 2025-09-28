Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΖΕΝΟΑ - ΛΑΤΣΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1Χ
Φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες η Λάτσιο, έστω και οριακό; Με αυτήν εικόνα και τις απουσίες; Μέχρι να πατήσει χορτάρι η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι και να αποδείξει το αντίθετο, το σετ είναι λάθος, κάτι που αυτομάτως δημιουργεί αξία στην κόντρα του διπλού, για το οποίο σύμμαχος είναι μόνο η παράδοση. Σε απόδοση 1.52 η διπλή ευκαιρία 1Χ στο Pamestoixima.gr.
Ειδικά στοιχήματα
0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
Χ ημίχρονο
Over 5,5 κάρτες
Κόκκινη κάρτα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΖΕΝΟΑ - ΛΑΤΣΙΟ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Λάτσιο – Τζένοα 3-0 και Τζένοα – Λάτσιο 0-2
- N/G τα πέντε πιο πρόσφατα ραντεβού τους.
- Μόλις ένα Χ στα 16 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (4-1-11) ανεξαρτήτως έδρας.
- G/G επτά από τα εννέα τελευταία ραντεβού τους στη Γένοβα, από αυτά τα έξι ήταν και Over 2,5.
- 38-27-43 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A, 37-15-16 με γηπεδούχο την Τζένοα.
- 1-3-5 με γηπεδούχο την Τζένοα την τελευταία δεκαετία στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- G/G + Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Τζένοα, G/G τα τρία τελευταία.
- Τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Λάτσιο είχαν εύρος 0-1 γκολ.
- N/G και τα τέσσερα συνολικά παιχνίδια της Λάτσιο στη σεζόν, τρία από αυτά ήταν και Under 2,5.
- 10-5-1 ο απολογισμός του προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι, με αντίπαλο την Τζένοα.
Δείτε τα προγνωστικά Ιταλίας
Ένα ημίχρονο κράτησε η αγωνία στο εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου της Τζένοα απέναντι στην Έμπολι (Β), για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Η ομάδα της Τοσκάνης προηγήθηκε στο 12’, με τον Φρέντρουπ να απαντά άμεσα βρίσκοντας δίχτυα τρία λεπτά αργότερα. Ισορροπημένο το πρώτο 45λεπτο, διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο, με τους παίκτες του τεχνικού Βιεϊρά αποφασισμένους να μην κάνουν «δώρα».
Ο Μαρκαντάλι έδωσε προβάδισμα στο 56’ και ο Έκατορ «κλείδωσε» τη νίκη – πρόκριση στους «16» σκοράροντας στο 83’ (3-1). Αποτέλεσμα ψυχολογίας, αφού στο καμπιονάτο αγνοεί το τρίποντο (0-2-2).
Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την ήττα στην Μπολόνια (1-2), όπου πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση σε επίπεδο δημιουργίας. Προηγήθηκε στο 63’, δέχτηκε την ισοφάριση δέκα λεπτά μετά και λύγισε με πέναλτι στο 100’.
Τραυματίας Ονάνα (αμυντικός χαφ) στη μοναδική απουσία για τον τεχνικό Πατρίκ Βιεϊρά. 4-2-3-1, με τους Έλερτσον, Καρμπόνι, Στάντσιου τριάδα στην πλάτη του Κολόμπο που θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης.
Κάποιες ήττες πονάνε περισσότερο από κάποιες άλλες στις αναλύσεις αγώνων και για τη Λάτσιο το 0-1 (ως τυπικά γηπεδούχος μάλιστα) απέναντι στη Ρόμα, ήταν «μαχαιριά».
Παιχνίδι όπως το περιμέναμε στις αθλητικές μεταδόσεις. Μεγάλη ένταση, δυνατές μονομαχίες, χαμηλό σκορ, με τους «τζαλορόσι» κυνικούς, να σκοράρουν στο 38’ και να κρατάνε μέχρι τέλους το προβάδισμα.
Δεύτερη διαδοχική ήττα μετά από εκείνη στην έδρα της Σασουόλο και μάλιστα με το ίδιο σκορ, τρίτη σε τέσσερις «στροφές». Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα από πάνω της.
Δύο εξορμήσεις, ισάριθμες ήττες, χωρίς καν να σκοράρει αλλά και πραγματοποιώντας κακή συνολικά εμφάνιση.
Τιμωρημένοι οι Μπελαγιάν (αμυντικός χαφ), Γκεντουζί (μέσος). Παραμένουν τραυματίες οι Λατσάρι (χρήσιμος μπακ), Γκιγκό (στόπερ). Νέες απώλειες οι Ροβέλα (βασικός μέσος), Ντέλε Μπασίρου (μέσος). Επιστρέφουν οι Πάτριτς (βασικός στόπερ), Βετσίνο (βασικός μέσος). 4-4-2, με τους Καντσελιέρι, Τζακάνι στα άκρα του κέντρου και τους Πέδρο, Καστεγιάνος δίδυμο στην επίθεση.