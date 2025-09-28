Ρεπορτάζ

Ένα ημίχρονο κράτησε η αγωνία στο εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου της Τζένοα απέναντι στην Έμπολι (Β), για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Τοσκάνης προηγήθηκε στο 12’, με τον Φρέντρουπ να απαντά άμεσα βρίσκοντας δίχτυα τρία λεπτά αργότερα. Ισορροπημένο το πρώτο 45λεπτο, διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο, με τους παίκτες του τεχνικού Βιεϊρά αποφασισμένους να μην κάνουν «δώρα».

Ο Μαρκαντάλι έδωσε προβάδισμα στο 56’ και ο Έκατορ «κλείδωσε» τη νίκη – πρόκριση στους «16» σκοράροντας στο 83’ (3-1). Αποτέλεσμα ψυχολογίας, αφού στο καμπιονάτο αγνοεί το τρίποντο (0-2-2).

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την ήττα στην Μπολόνια (1-2), όπου πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση σε επίπεδο δημιουργίας. Προηγήθηκε στο 63’, δέχτηκε την ισοφάριση δέκα λεπτά μετά και λύγισε με πέναλτι στο 100’.