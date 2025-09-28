Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΡΜΑ - ΤΟΡΙΝΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Οριακό παιχνίδι για αμφότερες. Η Πάρμα αγνοεί το τρίποντο μετά από τέσσερις «στροφές» και επιβάλλεται να πάρει μπροστά, ενώ η Τορίνο μετράει μόλις ένα στον ίδιο αριθμό αγώνων, σε μία σεζόν με μεγάλες προσδοκίες από πλευράς διοίκησης. Δεν υπάρχει λόγος να μπλέξουμε με σημείο, άλλωστε η αναμέτρηση κρίνεται ιδιαίτερα αμφίρροπη. Καλοπληρωμένο το G/G σε απόδοση 1.90 στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 0,5 1ο ημίχρονο+Over 4,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο
Over 0,5 Πάρμα+Over 5,5 κόρνερ Πάρμα
Ειδικά στοιχήματα
Over 4,5 κάρτες
Γκολ Κουτρόνε
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΜΑ - ΤΟΡΙΝΟ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Τορίνο – Πάρμα 0-0 και Πάρμα – Τορίνο 2-2
- 2-4-4 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά την τελευταία δεκαετία, 1-2-2 με γηπεδούχο την Πάρμα την ίδια περίοδο.
- 6-2-3 στα έντεκα τελευταία ανάμεσά τους στην Πάρμα.
- Over 2,5 πέντε από τα επτά τελευταία μεταξύ τους στην Πάρμα.
- N/G τρεις από τις τέσσερις τελευταίες συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- Under 2,5 και τα τέσσερα παιχνίδια της Πάρμα στο πρωτάθλημα, τρία εκ των οποίων ήταν και N/G.
- N/G και τα έξι παιχνίδια της Τορίνο στη σεζόν, τέσσερα για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο.
- 15-14-7 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A
- 3-2-1 ο απολογισμός του προπονητή της Τορίνο, Μάρκο Μπαρόνι, με αντίπαλο την Πάρμα.
Δείτε τα προγνωστικά Serie A
Σκορ και θέαμα, αλλά και θρίλερ με ευτυχή για την Πάρμα κατάληξη το νοκ άουτ εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με τη Σπέτσια (Β) για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα, το πρώτο της ανήκε. Ο Μπρίτσκι άνοιξε το σκορ στο 26’. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 44’, ωστόσο ο Πελεγκρίνο απάντησε αμέσως – ένα λεπτό μετά – δίνοντάς της ξανά προβάδισμα. Στο 76’ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έχασε μέτρα, με συνέπεια να έρθει το 2-2 στο 82’. Πιο ψύχραιμη – ικανή στη διαδικασία των πέναλτι, πανηγύρισε την πρόκριση στους «16».
Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εκτός έδρας λευκή ισοπαλία στην Κρεμόνα (0-0), όπου βάσει συνολικής εικόνας άξιζε ξεκάθαρα τη νίκη, χάνοντας πολλές ευκαιρίες για γκολ, ενώ δεν απειλήθηκε στο ελάχιστο. Χωρίς νίκη για την ώρα στα προγνωστικά του καμπιονάτο (0-2-2).
Παραμένουν τραυματίες οι Οντρέικα (αριστερός εξτρέμ), Φρίγκαν (επιθετικός), Ερνανι (βασικός μέσος), νέα απώλεια ο Βαλέντι (βασικός αμυντικός). 3-5-2, με τους Κουτρόνε, Πελεγκρίνο δίδυμο στην επίθεση.
Πολύ πιο εύκολα από όσο μαρτυρά το τελικό 1-0, η Τορίνο επικράτησε εντός έδρας της Πίζα (Α) σε νοκ άουτ παιχνίδι για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας και τσέκαρε «εισιτήριο» για τους «16».
Απόλυτο αφεντικό, δεν απειλήθηκε καθόλου, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 τελικές και 1.99 xgoals. Το τέρμα που σημείωσε ο Καζαντέι στο 9ο λεπτό, αποδείχθηκε τελικά αρκετό.
Επιστροφή στις επιτυχίες μετά την εντός έδρας ήττα από την Αταλάνα, με την «Ντέα» να τη διαλύει μέσα σε ένα ημίχρονο (0-3 τελικό σκορ, διαμορφωμένο από το πρώτο 45λεπτο). Μεγάλες και σημαντικές οι μεταπτώσεις στην απόδοσή της. 1-1-2 ο απολογισμός στις αναλύσεις αγώνων του πρωταθλήματος.
Παραμένουν τραυματίες οι Σουρς (στόπερ), Μαζίνα (σημαντικός στόπερ). 3-4-3 από τον τεχνικό Μπαρόνι, με τους Ενγκόνγκε, Σιμεόνε, Βλάσιτς, να αποτελούν τριάδα στη γραμμή κρούσης.