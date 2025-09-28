Ρεπορτάζ

Σκορ και θέαμα, αλλά και θρίλερ με ευτυχή για την Πάρμα κατάληξη το νοκ άουτ εντός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με τη Σπέτσια (Β) για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα, το πρώτο της ανήκε. Ο Μπρίτσκι άνοιξε το σκορ στο 26’. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 44’, ωστόσο ο Πελεγκρίνο απάντησε αμέσως – ένα λεπτό μετά – δίνοντάς της ξανά προβάδισμα. Στο 76’ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έχασε μέτρα, με συνέπεια να έρθει το 2-2 στο 82’. Πιο ψύχραιμη – ικανή στη διαδικασία των πέναλτι, πανηγύρισε την πρόκριση στους «16».

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εκτός έδρας λευκή ισοπαλία στην Κρεμόνα (0-0), όπου βάσει συνολικής εικόνας άξιζε ξεκάθαρα τη νίκη, χάνοντας πολλές ευκαιρίες για γκολ, ενώ δεν απειλήθηκε στο ελάχιστο. Χωρίς νίκη για την ώρα στα προγνωστικά του καμπιονάτο (0-2-2).