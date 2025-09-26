ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΒΕΛ1
19:15
27.09

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Υπερβολικός φαβοριτισμός
1
X
2
Εκτίμηση
Maurice Dufrasne (27.670)
86 ΧΛΜ.
17° C Συννεφιασμένος
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Νίκος Μπέλτσος Νίκος Μπέλτσος
Ώρα έναρξης: 19:15
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1 DNB

Απόδοση: 3.70
Η Κλαμπ Μπριζ εμφάνισε σοβαρές αμυντικές αδυναμίες στο τελευταίο της παιχνίδι, έχει να διαχειριστεί, πέρα από την κούραση, τις σημαντικές απουσίες των Ονιεντίκα και Μινιολέ, ενώ ταξιδεύει και σε μία έδρα όπου παραδοσιακά τα «βρίσκει σκούρα». Η Σταντάρ πήρε ψυχολογία με τη νίκη επί της Βέστερλο και με τη βοήθεια των φανατικών οπαδών της μπορεί να βάλει δύσκολα στην Μπριζ. Προκαλεί για κόντρα το χαμηλό διπλό, 3.70 πληρώνει στη Novibet ο άσος DNB.

Bet builder

1+Γκολ Ανρί

Απόδοση: 10.00
Ειδικά στοιχήματα

Να σκοράρει πρώτη η Σταντάρ

Απόδοση: 2.75
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Facts Αγώνα

  • Αήττητη η Σταντάρ στα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ (5-5-0). Τελευταία νίκη της Μπριζ στη Λιέγη το 2017.
  • 37-18-17 η συνολική παράδοση με γηπεδούχο τη Σταντάρ Λιέγης.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
Ρεπορτάζ

Ξόρκισε την «κατάρα» φεύγοντας με το τρίποντο από την έδρα της Βέστερλο (2-0) για πρώτη φορά μετά το 2010! Δεν έθελξε με την εικόνα της, ωστόσο κλείνοντας καλά τους χώρους στην άμυνα και μετατρέποντας σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε στη διάρκεια του 90λεπτου (24’, 40’), επέστρεψε στη βάση της με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές της.

Πρώτη νίκη έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και ταυτόχρονα παρθενική για τον προπονητή Εουβράρ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σταντάρ πριν από έναν μήνα.

Στην κατάλληλη στιγμή ήρθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα με δεδομένο ότι ακολουθεί πρόγραμμα-φωτιά τις προσεχείς τέσσερις αγωνιστικές (Κλαμπ Μπριζ, Άντερλεχτ, Άντβερπ, Γάνδη).

2-3 γκολ έληξαν τα 7 από τα 8 παιχνίδια της Σταντάρ. Χειρότερη περίοδος γι’ αυτήν το τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων (1-6 γκολ εις βάρος της).

Αγωνιστικά Νέα

Αποθεραπεύτηκε ο στόπερ Ομαβού (7/0), παραμένουν εκτός ο αριστερός μπακ Μπολινγκόλι (2/0) και οι στόπερ Μπέιτς (9/0, πέρυσι). Μπήκε στην αποστολή αλλά δίνεται αμφίβολος ο εξτρέμ Αμπίντ (5/1).

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
Ρεπορτάζ

Σε ένα θεότρελο παιχνίδι που θύμιζε περισσότερο αγώνα… πόλο παραχώρησε μεσοβδόμαδα ισοπαλία με σκορ 5-5 στη Βέστερλο. Απίστευτες οι εναλλαγές στο σκορ (0-2, 3-2, 3-4, 5-4, 5-5), με την Κλαμπ Μπριζ να πετυχαίνει το 5-4 στο 90+2’ και να δέχεται την ισοφάριση στην εκπνοή των καθυστερήσεων (90+7’).

Ασόβαρη εμφάνιση για μία ομάδα του επιπέδου της, είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μόνο παιχνίδι δέχθηκε όσα γκολ είχε δεχθεί στις επτά προηγούμενες αγωνιστικές. Στο -6 η διαφορά της από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Την προσεχή Τρίτη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, θα αντιμετωπίσει στην Ιταλία την Αταλάντα.

Τα 12 από τα 14 γκολ της Κλαμπ Μπριζ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος. Μόλις μία φορά κατέφερε να προηγείται στο ημίχρονο.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ άουτ ο πολύτιμος αμυντικός χαφ Ονιεντίκα (8/0), παραμένει εκτός ο εξαιρετικός τερματοφύλακας Μινιολέ (1/0). Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ο εξτρέμ Ντιακόν (4/0). Αμφίβολος με τις πιθανότητες υπέρ του ο αξιόπιστος στόπερ Μέχελε (8/2), επιστρέφουν στις επιλογές ο φορ Νίλσον (1/0) και οι μέσοι Βετλέσεν (3/0), Ρέις (4/0).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 4-2-3-1
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4-2-3-1
1
Matthieu Epolo
7
Tobias Mohr
24
Josue Homawoo
29
Daan Dierckx
13
Marlon Fossey
23
Marco Ilaimaharitra
94
Casper Nielsen
17
Rafiki Said
10
Dennis Eckert Ayensa
11
Adnane Abid
9
Thomas Henry
29
Nordin Jackers
65
Joaquin Seys
58
Jorne Spileers
44
Brandon Mechele
64
Kyriani Sabbe
10
Hugo Vetlesen
62
Lynnt Audoor
8
Christos Tzolis
