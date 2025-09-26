Ρεπορτάζ

Ξόρκισε την «κατάρα» φεύγοντας με το τρίποντο από την έδρα της Βέστερλο (2-0) για πρώτη φορά μετά το 2010! Δεν έθελξε με την εικόνα της, ωστόσο κλείνοντας καλά τους χώρους στην άμυνα και μετατρέποντας σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε στη διάρκεια του 90λεπτου (24’, 40’), επέστρεψε στη βάση της με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές της.

Πρώτη νίκη έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και ταυτόχρονα παρθενική για τον προπονητή Εουβράρ, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σταντάρ πριν από έναν μήνα.

Στην κατάλληλη στιγμή ήρθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα με δεδομένο ότι ακολουθεί πρόγραμμα-φωτιά τις προσεχείς τέσσερις αγωνιστικές (Κλαμπ Μπριζ, Άντερλεχτ, Άντβερπ, Γάνδη).

2-3 γκολ έληξαν τα 7 από τα 8 παιχνίδια της Σταντάρ. Χειρότερη περίοδος γι’ αυτήν το τελευταίο ημίωρο των αναμετρήσεων (1-6 γκολ εις βάρος της).