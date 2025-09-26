ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΦΙΝ1
17:00
27.09

ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ – ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ

Δύσκολη έξοδος για την Ίντερ Τούρκου
1
X
2
Εκτίμηση
ΟΜΑΣΠ ΣΤΕΪΝΤΙΟΝ (5.817), ΣΕΪΝΑΓΙΟΚΙ
296
15° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Βασίλης Βασιλόπουλος Βασίλης Βασιλόπουλος
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2 & G/G

Απόδοση: 1.98
stoiximan Παίξε νόμιμα

Ναι μεν σπουδαιότερο το βαθμολογικό κίνητρο για την Ίντερ Τούρκου, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, παρά τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει αρκετά αγχωμένη. Η Σέιναγιοεν κυνηγά την Ευρώπη, έχει το εύκολο γκολ και μπροστά στον κόσμο της είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, σωστά ο άσος θεωρείται τρίτο σημείο, γι’ αυτό και θα ποντάρουμε στο Χ2 συνδυαστικά με το Goal/goal στο 1.98 της Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ

Facts Αγώνα

  • Στις 35 τελευταίες αναμετρήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Σέιναγιοεν μετρά 16 νίκες, η Ίντερ Τούρκου δώδεκα ενώ έξι φορές αναδείχθηκαν ισόπαλες.
  • Συνολικό ρεκόρ 8-4-4 με γηπεδούχο τη Σέιναγιοεν και 7-4-4 σε επίπεδο Veikkausliiga.
  • Στον Α’ γύρο (25/5): Σέιναγιοεν – Ίντερ Τούρκου 0-1.
  • Στον Β’ γύρο (27/7): Ίντερ Τούρκου – Σέιναγιοεν 4-1.
  • Οκτώ Goal/goal στις εννιά τελευταίες συναντήσεις τους στην έδρα της Σέιναγιοεν.
  • Επτά Goal/goal στα οκτώ πιο πρόσφατα εντός έδρας της Σέιναγιοεν σε όλες τις διοργανώσεις.
  • Μόνο σε ένα εκτός έδρας ματς έμεινε φέτος στο μηδέν η Ίντερ Τούρκου. Σκόραρε σε όλα τα υπόλοιπα.
  • Τεχνητός χλοοτάπητας.
  • Δείτε τα προγνωστικά Veikkausliiga.
ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ
Ρεπορτάζ

Ούτε στο Κούοπιο κατάφερε να βρει την πρώτη νίκη στα πλέι οφ η Σέιναγιοεν και μάλιστα έχασε αήττητο σερί έξι αναμετρήσεων (3-2).

Απούσα στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 30λεπτο και μάλιστα λίγα ήταν! Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο τη βοήθησαν να ισορροπήσει το ματς. Το πάλεψε μέχρι τέλους και κατάφερε να ισοφαρίσει με τα γκολ των Τεσιλίμι (87’) και Άρσαλο (90’), όμως οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να το κρατήσουν έως το τελευταίο σφύριγμα.

Δείχνει να μένει εκτός διεκδίκησης του τίτλου, με το -9 από την κορυφή να μην καλύπτεται στις αγωνιστικές που απομένουν. Ωστόσο, τονίζουμε για ακόμη μια φορά πως ο στόχος της Σέιναγιοεν φέτος είναι η εκ νέου έξοδος στην Ευρώπη, όμως κι αυτές οι πιθανότητες μειώνονται. Οφείλει να γυρίσει άμεσα το διακόπτη για να τις διατηρήσει.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτίει ποινή ο Φατί (μπακ).

ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
Ρεπορτάζ

Πρώτη γκέλα στα πλέι οφ για την Ίντερ Τούρκου, η οποία έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με την Ελσίνκι, με το αποτέλεσμα να την αδικεί.

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην παίρνουν κανένα ρίσκο. Στο δεύτερο 45λεπτο ανέβασε στροφές, έφτασε κοντά στο γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της χάριζε τη νίκη και θα τη διατηρούσε στην κορυφή.

Έπεσε από αυτή, με την Ίλβες να την προσπερνά στο +1, ενώ η Κούοπιο μείωσε σε απόσταση τριών βαθμών. Μπροστά της η Ίντερ Τούρκου έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα, αφού ακολουθούν δύο ντέρμπι τίτλου με τις δύο αυτές ομάδες και το σημερινό ματς με τη Σέιναγιοεν ίσως είναι το πιο βατό αλλά παράλληλα και πιο απαιτητικό, αφού χαρακτηρίζεται ως must win.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν έχουν προκύψει νέες απουσίες.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Γκνίσταν - Κουόπιο
    Γκνίσταν Γκνίσταν
    Κουόπιο Κουόπιο
  • Ούλου - Κότκα
    Ούλου Ούλου
    Κότκα Κότκα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα