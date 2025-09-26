Ρεπορτάζ

Ούτε στο Κούοπιο κατάφερε να βρει την πρώτη νίκη στα πλέι οφ η Σέιναγιοεν και μάλιστα έχασε αήττητο σερί έξι αναμετρήσεων (3-2).

Απούσα στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 30λεπτο και μάλιστα λίγα ήταν! Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο τη βοήθησαν να ισορροπήσει το ματς. Το πάλεψε μέχρι τέλους και κατάφερε να ισοφαρίσει με τα γκολ των Τεσιλίμι (87’) και Άρσαλο (90’), όμως οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να το κρατήσουν έως το τελευταίο σφύριγμα.

Δείχνει να μένει εκτός διεκδίκησης του τίτλου, με το -9 από την κορυφή να μην καλύπτεται στις αγωνιστικές που απομένουν. Ωστόσο, τονίζουμε για ακόμη μια φορά πως ο στόχος της Σέιναγιοεν φέτος είναι η εκ νέου έξοδος στην Ευρώπη, όμως κι αυτές οι πιθανότητες μειώνονται. Οφείλει να γυρίσει άμεσα το διακόπτη για να τις διατηρήσει.