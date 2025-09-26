Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2 & G/G
Ναι μεν σπουδαιότερο το βαθμολογικό κίνητρο για την Ίντερ Τούρκου, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, παρά τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει αρκετά αγχωμένη. Η Σέιναγιοεν κυνηγά την Ευρώπη, έχει το εύκολο γκολ και μπροστά στον κόσμο της είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, σωστά ο άσος θεωρείται τρίτο σημείο, γι’ αυτό και θα ποντάρουμε στο Χ2 συνδυαστικά με το Goal/goal στο 1.98 της Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ - ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ
Facts Αγώνα
- Στις 35 τελευταίες αναμετρήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Σέιναγιοεν μετρά 16 νίκες, η Ίντερ Τούρκου δώδεκα ενώ έξι φορές αναδείχθηκαν ισόπαλες.
- Συνολικό ρεκόρ 8-4-4 με γηπεδούχο τη Σέιναγιοεν και 7-4-4 σε επίπεδο Veikkausliiga.
- Στον Α’ γύρο (25/5): Σέιναγιοεν – Ίντερ Τούρκου 0-1.
- Στον Β’ γύρο (27/7): Ίντερ Τούρκου – Σέιναγιοεν 4-1.
- Οκτώ Goal/goal στις εννιά τελευταίες συναντήσεις τους στην έδρα της Σέιναγιοεν.
- Επτά Goal/goal στα οκτώ πιο πρόσφατα εντός έδρας της Σέιναγιοεν σε όλες τις διοργανώσεις.
- Μόνο σε ένα εκτός έδρας ματς έμεινε φέτος στο μηδέν η Ίντερ Τούρκου. Σκόραρε σε όλα τα υπόλοιπα.
- Τεχνητός χλοοτάπητας.
- Δείτε τα προγνωστικά Veikkausliiga.
Ούτε στο Κούοπιο κατάφερε να βρει την πρώτη νίκη στα πλέι οφ η Σέιναγιοεν και μάλιστα έχασε αήττητο σερί έξι αναμετρήσεων (3-2).
Απούσα στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 30λεπτο και μάλιστα λίγα ήταν! Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο τη βοήθησαν να ισορροπήσει το ματς. Το πάλεψε μέχρι τέλους και κατάφερε να ισοφαρίσει με τα γκολ των Τεσιλίμι (87’) και Άρσαλο (90’), όμως οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να το κρατήσουν έως το τελευταίο σφύριγμα.
Δείχνει να μένει εκτός διεκδίκησης του τίτλου, με το -9 από την κορυφή να μην καλύπτεται στις αγωνιστικές που απομένουν. Ωστόσο, τονίζουμε για ακόμη μια φορά πως ο στόχος της Σέιναγιοεν φέτος είναι η εκ νέου έξοδος στην Ευρώπη, όμως κι αυτές οι πιθανότητες μειώνονται. Οφείλει να γυρίσει άμεσα το διακόπτη για να τις διατηρήσει.
Εκτίει ποινή ο Φατί (μπακ).
Πρώτη γκέλα στα πλέι οφ για την Ίντερ Τούρκου, η οποία έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με την Ελσίνκι, με το αποτέλεσμα να την αδικεί.
Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μην παίρνουν κανένα ρίσκο. Στο δεύτερο 45λεπτο ανέβασε στροφές, έφτασε κοντά στο γκολ σε αρκετές περιπτώσεις, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της χάριζε τη νίκη και θα τη διατηρούσε στην κορυφή.
Έπεσε από αυτή, με την Ίλβες να την προσπερνά στο +1, ενώ η Κούοπιο μείωσε σε απόσταση τριών βαθμών. Μπροστά της η Ίντερ Τούρκου έχει εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα, αφού ακολουθούν δύο ντέρμπι τίτλου με τις δύο αυτές ομάδες και το σημερινό ματς με τη Σέιναγιοεν ίσως είναι το πιο βατό αλλά παράλληλα και πιο απαιτητικό, αφού χαρακτηρίζεται ως must win.
Δεν έχουν προκύψει νέες απουσίες.