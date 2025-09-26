Ρεπορτάζ

Μπορεί να μην έχει κανένα ρεαλιστικό στόχο στα πλέι οφ η Γκνίσταν, όμως δεν χαρίζεται σε κανέναν. Την προηγούμενη αγωνιστική έφτασε στα όριά της την Ίλβες στο Τάμπερε, όμως τελικά ηττήθηκε με 3-2.

Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων από το 25’, δεν φοβήθηκε το ματς και με την άγνοια κινδύνου που τη χαρακτηρίζει κατάφερε να ισοφαρίσει στο 52’ με τον Μπασκίροφ. Λίγο αργότερα, στο 56’ έμεινε ξανά πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Πέτερσον (56’), όμως πήρε το αίμα του πίσω με το 2-2 στο 67’! Τελικά λύγισε στο 73’.

Δεν είναι δυνατό να αποφύγει την έκτη θέση στα πλέι οφ η Γκίνσταν και το μόνο που τη νοιάζει είναι να χαρεί τις επτά εναπομείνασες αναμετρήσεις της, σχεδιάζοντας παράλληλα την επόμενη σεζόν. Όμως, δεν θα αποτελέσει εύκολο αντίπαλο για κανέναν.