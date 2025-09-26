Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΓΚΝΙΣΤΑΝ - ΚΟΥΟΠΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Ναι μεν η Γκίνσταν δεν χαρίζεται σε κανέναν, όμως η έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου είναι ολοφάνερη στα πλέι οφ, όπως φυσικά και η διαφορά ποιότητας. Η Κούοπιο θέλει να ψαλιδίσει τη διαφορά από την κορυφή, έρχεται από νίκη ψυχολογίας και είναι ικανή να φύγει με το τρίποντο από την πρωτεύουσα. Μέχρι και στο 1.70 το διπλό από τη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΝΙΣΤΑΝ - ΚΟΥΟΠΙΟ
Facts Αγώνα
- Στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Κούοπιο μετρά πέντε νίκες ενώ μια φορά αναδείχθηκαν ισόπαλες.
- Συνολικό ρεκόρ 0-1-2 με γηπεδούχο την Γκνίσταν και 0-1-1 σε επίπεδο Veikkausliiga.
- Στον Α’ γύρο (27/4): Γκνίσταν – Κούοπιο 1-2.
- Στον Β’ γύρο (1/7): Κούοπιο – Γκνίσταν 6-2.
- Δύο Goal/goal & Over 2,5 στις τρεις συναντήσεις τους στο γήπεδο της Γκνίσταν.
- Τρία Goal/goal & Over 2,5 στα πέντε πιο πρόσφατα εντός έδρας της Γκνίσταν.
- Τρία 2-3 γκολ στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας της Κούοπιο.
- Τεχνητός χλοοτάπητας.
- Δείτε τα προγνωστικά Veikkausliiga.
Μπορεί να μην έχει κανένα ρεαλιστικό στόχο στα πλέι οφ η Γκνίσταν, όμως δεν χαρίζεται σε κανέναν. Την προηγούμενη αγωνιστική έφτασε στα όριά της την Ίλβες στο Τάμπερε, όμως τελικά ηττήθηκε με 3-2.
Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων από το 25’, δεν φοβήθηκε το ματς και με την άγνοια κινδύνου που τη χαρακτηρίζει κατάφερε να ισοφαρίσει στο 52’ με τον Μπασκίροφ. Λίγο αργότερα, στο 56’ έμεινε ξανά πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Πέτερσον (56’), όμως πήρε το αίμα του πίσω με το 2-2 στο 67’! Τελικά λύγισε στο 73’.
Δεν είναι δυνατό να αποφύγει την έκτη θέση στα πλέι οφ η Γκίνσταν και το μόνο που τη νοιάζει είναι να χαρεί τις επτά εναπομείνασες αναμετρήσεις της, σχεδιάζοντας παράλληλα την επόμενη σεζόν. Όμως, δεν θα αποτελέσει εύκολο αντίπαλο για κανέναν.
Συμπλήρωσαν κάρτες κι απουσιάζουν οι Αρκό-Μενσά (μπακ) και Χέισκανεν (μπακ).
Άφησε πίσω τις γκέλες των δύο πρώτων αγωνιστικών στα πλέι οφ η Κούοπιο αλλά και το χαμένο τελικό του Κυπέλλου, κερδίζοντας εντός έδρας με 3-2 τη Σέιναγιοεν, σε ένα ματς που το φινάλε του ήταν συναρπαστικό.
Αποτελεσματική στο πρώτο ημίχρονο και δίχως να νιώσει την παραμικρή απειλή, προηγήθηκε 2-0 με τα δύο τέρματα του Τουρέ στο πρώτο μισάωρο κι έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση. Διαφορετική η εικόνα της επανάληψης, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς κι έφτασαν στην ισοφάριση με δύο τέρματα από το 87’ και το 90’. Ωστόσο, η Κούοπιο χαμογέλασε τελευταία, με τον Πάρζισεκ να της δίνει το τρίποντο στο 90+2’.
Εκμεταλλεύτηκε τα αποτελέσματα των υπολοίπων αναμετρήσεων και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς και σήμερα την περιμένει ένα must win, λίγες μέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Την Πέμπτη, σε ένα ιστορικό για την ίδια ματς, υποδέχεται την Ντρίτα από το Κόσοβο.
Ανανέωσε μέχρι το τέλος του 2026 ο Άντβι (μπακ).