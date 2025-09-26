Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ - ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Εντελώς αντίθετες οι πορείες των δύο ομάδων σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές της σεζόν. Από τη μία η Καρλσρούη, που ήταν αήττητη μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική, από την άλλη το Μαγδεβούργο που βρίσκεται στον «πάτο». Δεν ξέρω αν οι στοιχηματικές εταιρίες βλέπουν κάτι που δε βλέπω εγώ, αλλά το 2.15 του άσου στη Novibet θα το πάρω με μεγάλη ευκολία. Αν δεν «αναστηθούν» οι φιλοξενούμενοι, όπως η Νυρεμβέργη την προηγούμενη αγωνιστική, θα έρθει με σχετική άνεση θεωρώ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ - ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΟ
Facts Αγώνα
- Η Καρλσρούη μετρά δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στα τελευταία πέντε παιχνίδια κόντρα στο Μαγδεβούργο.
- N/G τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια των γηπεδούχων.
- Το Μαγδεβούργο μετρά δύο νίκες στη σεζόν, μία στη Β’ Γερμανίας και μία στο Κύπελλο, αμφότερες εκτός έδρας.
- G/G οι τέσσερις εκ των πέντε τελευταίων αναμετρήσεων του Μαγδεβούργου, μακριά από την έδρα του.
Η «KSC» παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών στην έδρα της Χόλσταϊν και γνώρισε την πρώτη ήττα της στη σεζόν, με σκορ 3-0.
Η Καρλσρούη είχε τον έλεγχο, όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η αντίπαλός της ήταν πιο ουσιαστική στις ευκαιρίες που δημιούργησε και προηγήθηκε με 2-0, σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα 10 λεπτών (25’, 35’). Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, όμως οι φιλοξενούμενοι απειλούσαν κυρίως με μακρινά σουτ, αφού οι γηπεδούχοι είχαν δημιουργήσει ένα… τείχος έξω από την περιοχή. Στο 71ο λεπτό η Καρλσρούη δέχθηκε και τρίτο τέρμα, με τις όποιες ελπίδες υπήρχαν, έστω για ισοφάριση, να… εξανεμίζονται.
«Και οι ήττες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε κάθε αγωνιστική. Αυτό που θέλω να δω από την ομάδα μου είναι να επιστρέφει στα αγωνιστικά στάνταρ που είχαμε πριν από αυτό το παιχνίδι και να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε στην έδρα μας» δήλωσε ο Κρίστιαν Άιχνερ ενόψει της αναμέτρησης με το Μαγδεβούργο.
Ο Γερμανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον βασικό επιθετικό Μπεν Φαρχάτ (3/1) και τον αναπληρωματικό μέσο Σιχλαρόγλου (0/0).
Η ομάδα του Μάρκους Φίντλερ γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα και παραμένει στην τελευταία θέση στη βαθμολογία Β Γερμανίας.
Το Μαγδεβούργο πέρασε άλλο ένα «εφιαλτικό» μεσημέρι το προηγούμενο Σάββατο (20/9), γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα (2-0) από τη Σάλκε. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, όσον αφορά την κατοχή της μπάλας και τα επιθετικά στατιστικά, ωστόσο στην πραγματικότητα οι γηπεδούχοι δεν απείλησαν την αντίπαλη εστία. Μόλις στο 10’ μπήκαν μπροστά στο σκορ οι «βασιλικοί μπλε», οι οποίοι δεν χρειάστηκαν μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους και να καταφέρουν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 56’. Οι παίκτες του Φίντλερ αρκέστηκαν σε μία ανούσια υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν με αξιώσεις τα αντίπαλα καρέ, με το σκορ να παραμένει ίδιο ως τη λήξη.
«Επιλέξαμε έναν διαφορετικό τρόπο να διαχειριστούμε την ήττα και προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ήταν πολύ αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις. Όλοι είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα πράγματα» τόνισε ο προπονητής του Μαγδεβούργου στη συνέντευξη Τύπου.
Παραμένουν εκτός δράσης οι αναπληρωματικοί Μπόκχορν (2/0), Τσαχέντ (0/0) και Ζουκόφσκι (0/0). Επιστρέφει ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Χέμπερ (1/0).