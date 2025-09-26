Ρεπορτάζ

Η «KSC» παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών στην έδρα της Χόλσταϊν και γνώρισε την πρώτη ήττα της στη σεζόν, με σκορ 3-0.

Η Καρλσρούη είχε τον έλεγχο, όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η αντίπαλός της ήταν πιο ουσιαστική στις ευκαιρίες που δημιούργησε και προηγήθηκε με 2-0, σκοράροντας δύο φορές σε διάστημα 10 λεπτών (25’, 35’). Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, όμως οι φιλοξενούμενοι απειλούσαν κυρίως με μακρινά σουτ, αφού οι γηπεδούχοι είχαν δημιουργήσει ένα… τείχος έξω από την περιοχή. Στο 71ο λεπτό η Καρλσρούη δέχθηκε και τρίτο τέρμα, με τις όποιες ελπίδες υπήρχαν, έστω για ισοφάριση, να… εξανεμίζονται.

«Και οι ήττες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε κάθε αγωνιστική. Αυτό που θέλω να δω από την ομάδα μου είναι να επιστρέφει στα αγωνιστικά στάνταρ που είχαμε πριν από αυτό το παιχνίδι και να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε στην έδρα μας» δήλωσε ο Κρίστιαν Άιχνερ ενόψει της αναμέτρησης με το Μαγδεβούργο.