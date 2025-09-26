Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ - ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1X+Over 1,5
Φορμαρισμένες και οι δύο ομάδες! Η Έλβερσμπεργκ, βέβαια, έχει μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι στιγμής, παίζει στην έδρα της και έχει αυτοπεποίθηση. Η δύναμη της έδρας και η συχνότητα με την οποία σκοράρει, μας κάνουν να κλίνουμε προς το μέρος της, όμως δεν μπορούμε να αψηφήσουμε και τις τελευταίες καλές εμφανίσεις της Χόλσταϊν. 1Χ+Over 1,5 η επιλογή μας στο 1.67 της Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ - ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ
Facts Αγώνα
- Αυτή είναι η πέμπτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Από μία νίκη και δύο ισοπαλίες στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια.
- Η Έλβερσμπεργκ έχει σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια της.
- Σε τέσσερις από τις πέντε τελευταίες επίσημες αναμετρήσεις της Χόλσταϊν επιβεβαιώθηκε το N/G στο στοίχημα.
Η ομάδα του Βίνσεντ Βάγκνερ συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στη Β Γερμανίας, ευρισκόμενη στους 13 βαθμούς, έπειτα από έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Την προηγούμενη αγωνιστική, η Έλβερσμπεργκ πέρασε άνετα από την έδρα της Μπράουνσβαϊγκ, επικρατώντας με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να δείξουν την ανωτερότητά τους από την αρχή της αναμέτρησης και στο 12’ άνοιξαν το σκορ με τον Εμπνουταλίμπ. Στο 20’ ήρθε η ισοφάριση, όμως ο Γκιάμερα έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του στο 34ο λεπτό. Ίδια η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να μένουν με παίκτη λιγότερο στο 63’, κάνοντας ακόμα δυσκολότερο το έργο τους. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Γιουνές Εμπνουταλίμπ, διεύρυνε το προβάδισμα της Έλβερσμπεργκ, ενώ ο Σμαχλ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα στο 86’.
«Η Χόλσταϊν άλλαξε αρκετά το καλοκαίρι και χρειάστηκε λίγο χρόνο, προκειμένου να βρει τα πατήματά της. Βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί στα τελευταία παιχνίδια και θα είναι μια δύσκολη αντίπαλος, παρά τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Αν δεν προσέξουμε και τους υποτιμήσουμε, σίγουρα θα τιμωρηθούμε» δήλωσε ο Βίνσεντ Βάγκνερ πριν το παιχνίδι.
Εκτός δράσης παραμένουν οι μακροχρόνια απόντες Ντράγκον (0/0) και Πφάιφερ (0/0).
Βελτιωμένοι παρουσιάζονται μετά τη διακοπή οι «πελαργοί», οι οποίοι προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες. Τελευταία αυτή απέναντι στην Καρλσρούη με 3-0 στο «Χόλσταϊν Στάντιον».
Η Χόλσταϊν Κίελ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και παρότι δεν ήταν η ομάδα με την περισσότερη κατοχή μπάλας, ήταν αυτή που δημιούργησε τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες. Στο 12’ ο Θέρκελσεν αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, όμως στο 25’ ο Καπράλικ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Ζετς διπλασίασε τα τέρματά τους στο 35ο λεπτό. Η αναμέτρηση είχε γρήγορο ρυθμό και αρκετή ένταση, κάτι που φαίνεται και στις κάρτες που έβγαλε ο διαιτητής (οκτώ στο σύνολο). Στην επανάληψη, η Χόλσταϊν προσπαθούσε να ελέγξει το ρυθμό και να ηρεμήσει το παιχνίδι, κάτι που κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος, ενώ στο 71’ ο Χαρές «έγραψε» το 3-0, σκορ το οποίο δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη του αγώνα.
«Παίζουμε πολύ καλό και δυναμικό ποδόσφαιρο. Παρόλο που χάσαμε κάποια παιχνίδια, ήμασταν πεπεισμένοι από την αρχή ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού θα απέδιδε καρπούς. Κάναμε μερικές αλλαγές και πρόσφατα πετύχαμε δύο πολύ θετικά αποτελέσματα» ανέφερε πρόσφατα ο Αθλητικός Διευθυντής της Χόλσταϊν, Όλαφ Ρέμπε, σε εκδήλωση της ομάδας.
Μακροχρόνια απόντες οι Εράς (0/0) και Κελάτι (0/0), συνεχίζει εκτός ο αναπληρωματικός αμυντικός Τσβιετίνοβιτς (1/0).