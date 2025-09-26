Ρεπορτάζ

Η ομάδα του Βίνσεντ Βάγκνερ συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στη Β Γερμανίας, ευρισκόμενη στους 13 βαθμούς, έπειτα από έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Την προηγούμενη αγωνιστική, η Έλβερσμπεργκ πέρασε άνετα από την έδρα της Μπράουνσβαϊγκ, επικρατώντας με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να δείξουν την ανωτερότητά τους από την αρχή της αναμέτρησης και στο 12’ άνοιξαν το σκορ με τον Εμπνουταλίμπ. Στο 20’ ήρθε η ισοφάριση, όμως ο Γκιάμερα έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του στο 34ο λεπτό. Ίδια η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να μένουν με παίκτη λιγότερο στο 63’, κάνοντας ακόμα δυσκολότερο το έργο τους. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Γιουνές Εμπνουταλίμπ, διεύρυνε το προβάδισμα της Έλβερσμπεργκ, ενώ ο Σμαχλ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα στο 86’.

«Η Χόλσταϊν άλλαξε αρκετά το καλοκαίρι και χρειάστηκε λίγο χρόνο, προκειμένου να βρει τα πατήματά της. Βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί στα τελευταία παιχνίδια και θα είναι μια δύσκολη αντίπαλος, παρά τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Αν δεν προσέξουμε και τους υποτιμήσουμε, σίγουρα θα τιμωρηθούμε» δήλωσε ο Βίνσεντ Βάγκνερ πριν το παιχνίδι.