Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΕΛ NOVIBET ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Αμφότερες ψάχνονται ακόμη, με τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, ακόμη και μέσα στον ίδιο αγώνα, να είναι έντονα. Φαβορί ο Ατρόμητος ναι, όμως στο Περιστέρι -αποδεδειγμένα- δεν παίρνει, από πέρσι ακόμη, νίκες. Σε τιμές άνω του διπλασιασμού, ίσως το συζητούσα. Καταφεύγω στο G/G, που έχει συνοδεύσει τα περισσότερα ματς των δύο αντιπάλων ως τώρα στη σεζόν. Υπερβαίνει τον διπλασιασμό στη Stoiximan.
Bet builder
2-3 γκολ+Over 3,5 κόρνερ Ατρόμητος+ Nα δεχθούν 2 ή περισσότερες κάρτες και οι δύο ομάδες
Ειδικά στοιχήματα
Κάρτα Παντελάκης
1+ σουτ στην εστία Μπάκου
Καταλογισμός πέναλτι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΕΛ NOVIBET
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
- 6-7-1 το πρόσφατο ρεκόρ τους με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. Ένα διπλό έχει βγάλει η ΑΕΛ Novibet, στην πιο πρόσφατη επίσκεψή της στο Περιστέρι (Απρίλιος 2021).
- Τρεις σερί ισοπαλίες έχει φέρει η ΑΕΛ Novibet, θέλει άλλη μία για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της (4, από το 2007).
- Τέσσερα διαδοχικά G/G στο στοίχημα μετράει ο Ατρόμητος, πέντε η ΑΕΛ Novibet.
- Over 4,5 κάρτες στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία αμφότερων.
Από διαδοχικές ισοπαλίες έρχεται ο Ατρόμητος, πιο πρόσφατη αυτή στον Βόλο, για το Κύπελλο (1-1). Αναμέτρηση που θα ξεχαστεί γρήγορα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 38’, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 76’ με τον Τσαντίλα. Ξανά γκολ στο Κύπελλο από τον νεαρό, είχε βάλει δύο κόντρα στην Ελλάδα Σύρου.
Στη Stoiximan Super League, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Πανσερραϊκό (1-1). Προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με φοβερό τελείωμα του Μίχορλ, όμως όσο περνούσε η ώρα έχανε μέτρα στο γήπεδο. Τελικά, ισοφαρίστηκε στο 69’. Πήρε τα ηνία στο τελευταίο κομμάτι του ματς, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.
«Αναιμικό» το ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Τρία διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα στις αναλύσεις στοιχήματος (0-1-2) έπειτα από το διπλό της πρεμιέρας στο Αγρίνιο. Στην περιφέρεια, ο Ατρόμητος τα πηγαίνει περίφημα την τελευταία διετία και παίρνει αποτελέσματα. Το παράδοξο είναι πως αδυνατεί να πανηγυρίσει νίκες στο γήπεδό του, περσινή «παθογένεια» που αποτέλεσε τροχοπέδη στην προσπάθεια για το κάτι παραπάνω.
Έχασε το μεσοβδόμαδο παιχνίδι στον Βόλο ο βασικός εξτρέμ Τζοβάρας (διάστρεμμα), όμως είναι κανονικά στην αποστολή. Μακροχρόνιος ο Τσιλούλης (επιθετικός).
Στα μεταγραφικά, οι Περιστεριώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Αϊτόρ Γκαρθία (μέχρι πρότινος στην Αλ Κορ του Κατάρ), η περίπτωση του οποίου προχώρησε αφού ο βασικός στόχος, Σαντράκ Ακολό, «κόπηκε» στα ιατρικά. Στην αποστολή ο Ισπανός.
Μία κρύο μία ζέστη. Από την αισιοδοξία που δημιουργήθηκε έπειτα από το 1-1 της περασμένης εβδομάδας απέναντι στην ΑΕΚ, ξανά πίσω στην αμφισβήτηση μετά τη μεσοβδόμαδη ήττα από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο (1-2). Δύσκολο πλέον το έργο της στον θεσμό, έχοντας έναν βαθμό σε δύο αγώνες.
Κάμποσες οι αλλαγές στην ενδεκάδα συγκριτικά με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Ένωση, μόνο Παντελάκης και Ατανάσοφ διατηρήθηκαν σε αυτή. Οι Βοιωτοί προηγήθηκαν στο 43’, οι «βυσσινί» ισοφάρισαν στο 82’ έπειτα από στατική φάση και αυτογκόλ. Στο τέλος ο ρυθμός ανέβηκε, το παιχνίδι έγινε άναρχο και οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν στα… χασομέρια.
Δίχως νίκη ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα η ΑΕΛ Novibet, μετράει τρεις ισοπαλίες σε τέσσερις αγωνιστικές. Επιπλέον, αδυνατεί να κρατήσει ανέπαφη την εστία της, δεν το έχει καταφέρει σε κανένα από τα επτά επίσημα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στα θετικά το ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχει σκοράρει τουλάχιστον μία φορά στα έξι εξ αυτών. Εξαίρεση η ήττα από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Το ρόστερ έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όμως ο Γιώργος Πετράκης δεν έχει βρει ακόμη τη «χρυσή τομή», η οποία θα οδηγήσει την ομάδα σε μία άνετη παραμονή.
Μακροχρόνιος ο στόπερ Φεριγκρά, ερωτηματικό η κατάσταση του Βινιάτο (εξτρέμ), ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με τα «βυσσινί».
Θα λείψει και ο χρήσιμος εξτρέμ Μούργος, λόγω τραυματισμού.