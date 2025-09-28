Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet

Ρεπορτάζ

Από διαδοχικές ισοπαλίες έρχεται ο Ατρόμητος, πιο πρόσφατη αυτή στον Βόλο, για το Κύπελλο (1-1). Αναμέτρηση που θα ξεχαστεί γρήγορα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 38’, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 76’ με τον Τσαντίλα. Ξανά γκολ στο Κύπελλο από τον νεαρό, είχε βάλει δύο κόντρα στην Ελλάδα Σύρου.

Στη Stoiximan Super League, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Πανσερραϊκό (1-1). Προηγήθηκε στο 18ο λεπτό με φοβερό τελείωμα του Μίχορλ, όμως όσο περνούσε η ώρα έχανε μέτρα στο γήπεδο. Τελικά, ισοφαρίστηκε στο 69’. Πήρε τα ηνία στο τελευταίο κομμάτι του ματς, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.

«Αναιμικό» το ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Τρία διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα στις αναλύσεις στοιχήματος (0-1-2) έπειτα από το διπλό της πρεμιέρας στο Αγρίνιο. Στην περιφέρεια, ο Ατρόμητος τα πηγαίνει περίφημα την τελευταία διετία και παίρνει αποτελέσματα. Το παράδοξο είναι πως αδυνατεί να πανηγυρίσει νίκες στο γήπεδό του, περσινή «παθογένεια» που αποτέλεσε τροχοπέδη στην προσπάθεια για το κάτι παραπάνω.