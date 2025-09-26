ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕΞ1
02:00
28.09

ΑΤΛΑΣ – ΝΕΚΑΞΑ

Πληγωμένοι
1
X
2
Εκτίμηση
Χαλίσκο
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΑΤΛΑΣ - ΝΕΚΑΞΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μπάμπης Λέσσης Μπάμπης Λέσσης
Ώρα έναρξης: 02:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1DNB

Απόδοση: 2.00
winmasters Παίξε νόμιμα

Σε καμία περίπτωση δεν εμπιστεύομαι τη Νεκάξα του Γκάγκο. Αυτή τη στιγμή αμφότερες βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση και απορώ με το φαβοριτισμό των φιλοξενούμενων. Υπάρχει αξία στο 1DNB και θα το ακολουθήσουμε στο 2.00 από τη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΛΑΣ - ΝΕΚΑΞΑ

Facts Αγώνα

  • 11η αγωνιστική για το Απερτούρα στη Λίγκα ΜΞ.
  • Οι πρώτες 6 ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα play-offs της διοργάνωσης. Από τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν σε play-in τουρνουά. Κανένας δεν υποβιβάζεται.
  • 8/9 τελευταία εντός έδρας της Άτλας G/G. 14 διαδοχικά G/G η Οver 2,5 εντός για την ίδια ομάδα.

Δείτε εδώ τα προγνωστικά Μεξικό

ΑΤΛΑΣ
Ρεπορτάζ

Το αρνητικό σερί συνεχίζεται για την Άτλας, η οποία παρέμεινε για ενδέκατο συνεχόμενο ματς χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης. Ηττήθηκε στην έδρα της Τίγκρες με σκορ 2-0 και το χειρότερο είναι ότι ο Ντιέγκο Κόκα μετά από 6 αγώνες στον πάγκο της ομάδας έχει απολογισμό 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Μόλις στο 4′ η Άτλας έμεινε πίσω στο σκορ, σε ένα ματς που ο αντίπαλος αναμενόμενα κυριάρχησε. Μετρημένες στα δάχτυλα οι καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους και με εξαίρεση μία κεφαλιά στο πρώτο μέρος, όλες οι υπόλοιπες ήρθαν αφού το ματς είχε γίνει 2-0 και ουσιαστικά ο αγώνας είχε κριθεί. Από παιδικό λάθος του Σέρχιο Ερνάντες προήλθε το δεύτερο τέρμα της Τίγκρες.

Δεν φαίνεται φως στο τούνελ για την Άτλας. Η Νεκάξα είναι στα μέτρα της και το σύνολο του Ντιέγκο Κόκα οφείλει να φτάσει στο τρίποντο σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να επιφυλάσσει το ματς για τον Αργεντινό τεχνικό.

Αγωνιστικά Νέα

Δύσκολα θα προλάβει ο σημαντικός μέσος Άλντο Ρόχα (8/0).

ΝΕΚΑΞΑ
Ρεπορτάζ

Δεν πήγε και πολύ καλά για τον Φερνάντο Γκάγκο η επιστροφή του στη Γουαδαλαχάρα για να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του ως αντίπαλος. Έντονες αποδοκιμασίες για τον Αργεντινό και ήττα για τη Νεκάξα με σκορ 3-1.

Οι «ράγιος» εμφανίστηκαν στο ματς μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δέχθηκαν δύο γκολ και θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί ακόμη περισσότερα. Με το «καλημέρα» στο Β’ μισό στάθηκαν τυχεροί και μείωσαν με ένα σουτ του Κριστιάν Καλντερόν που κόντραρε στα σώματα και κατέληξε στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα για τη Νεκάξα και ουσιαστικά καμία κλασική ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις δέχθηκε τρίτο γκολ στην αντεπίθεση και η αναμέτρηση τέλειωσε εκεί. Παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία και δύσκολα με βάση το μέχρι στιγμής δείγμα θα μπορέσει να πάει πολύ ψηλότερα.

Αγωνιστικά Νέα

Χωρίς σημαντικά προβλήματα η Νεκάξα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΤΛΑΣ 3-5-2
ΝΕΚΑΞΑ 4-2-3-1
12
Camilo Vargas
Adrian Mora
Roberto Pier
Gaddi Aguirre
Sergio Hernandez
Diego Gonzalez
Victor Rios
Paulo Ramirez
Gustavo Ferarreis
23
Uros Durdevic
Eduardo Aguirre
22
Ezequiel Unsain
Cristian Calderon
Alexis Pena
3
Agustin Oliveros
5
Kevin Rosero
Jose Rodriguez
Diego de Buen
Pavel Perez
5
Agustin Palavecino