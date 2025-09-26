-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΤΛΑΣ - ΝΕΚΑΞΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1DNB
Σε καμία περίπτωση δεν εμπιστεύομαι τη Νεκάξα του Γκάγκο. Αυτή τη στιγμή αμφότερες βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση και απορώ με το φαβοριτισμό των φιλοξενούμενων. Υπάρχει αξία στο 1DNB και θα το ακολουθήσουμε στο 2.00 από τη Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΛΑΣ - ΝΕΚΑΞΑ
Facts Αγώνα
- 11η αγωνιστική για το Απερτούρα στη Λίγκα ΜΞ.
- Οι πρώτες 6 ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα play-offs της διοργάνωσης. Από τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν σε play-in τουρνουά. Κανένας δεν υποβιβάζεται.
- 8/9 τελευταία εντός έδρας της Άτλας G/G. 14 διαδοχικά G/G η Οver 2,5 εντός για την ίδια ομάδα.
Δείτε εδώ τα προγνωστικά Μεξικό
Το αρνητικό σερί συνεχίζεται για την Άτλας, η οποία παρέμεινε για ενδέκατο συνεχόμενο ματς χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης. Ηττήθηκε στην έδρα της Τίγκρες με σκορ 2-0 και το χειρότερο είναι ότι ο Ντιέγκο Κόκα μετά από 6 αγώνες στον πάγκο της ομάδας έχει απολογισμό 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.
Μόλις στο 4′ η Άτλας έμεινε πίσω στο σκορ, σε ένα ματς που ο αντίπαλος αναμενόμενα κυριάρχησε. Μετρημένες στα δάχτυλα οι καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους και με εξαίρεση μία κεφαλιά στο πρώτο μέρος, όλες οι υπόλοιπες ήρθαν αφού το ματς είχε γίνει 2-0 και ουσιαστικά ο αγώνας είχε κριθεί. Από παιδικό λάθος του Σέρχιο Ερνάντες προήλθε το δεύτερο τέρμα της Τίγκρες.
Δεν φαίνεται φως στο τούνελ για την Άτλας. Η Νεκάξα είναι στα μέτρα της και το σύνολο του Ντιέγκο Κόκα οφείλει να φτάσει στο τρίποντο σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να επιφυλάσσει το ματς για τον Αργεντινό τεχνικό.
Δύσκολα θα προλάβει ο σημαντικός μέσος Άλντο Ρόχα (8/0).
Δεν πήγε και πολύ καλά για τον Φερνάντο Γκάγκο η επιστροφή του στη Γουαδαλαχάρα για να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του ως αντίπαλος. Έντονες αποδοκιμασίες για τον Αργεντινό και ήττα για τη Νεκάξα με σκορ 3-1.
Οι «ράγιος» εμφανίστηκαν στο ματς μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δέχθηκαν δύο γκολ και θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί ακόμη περισσότερα. Με το «καλημέρα» στο Β’ μισό στάθηκαν τυχεροί και μείωσαν με ένα σουτ του Κριστιάν Καλντερόν που κόντραρε στα σώματα και κατέληξε στα δίχτυα.
Από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα για τη Νεκάξα και ουσιαστικά καμία κλασική ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις δέχθηκε τρίτο γκολ στην αντεπίθεση και η αναμέτρηση τέλειωσε εκεί. Παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία και δύσκολα με βάση το μέχρι στιγμής δείγμα θα μπορέσει να πάει πολύ ψηλότερα.
Χωρίς σημαντικά προβλήματα η Νεκάξα.