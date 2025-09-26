Ρεπορτάζ

Το αρνητικό σερί συνεχίζεται για την Άτλας, η οποία παρέμεινε για ενδέκατο συνεχόμενο ματς χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης. Ηττήθηκε στην έδρα της Τίγκρες με σκορ 2-0 και το χειρότερο είναι ότι ο Ντιέγκο Κόκα μετά από 6 αγώνες στον πάγκο της ομάδας έχει απολογισμό 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Μόλις στο 4′ η Άτλας έμεινε πίσω στο σκορ, σε ένα ματς που ο αντίπαλος αναμενόμενα κυριάρχησε. Μετρημένες στα δάχτυλα οι καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους και με εξαίρεση μία κεφαλιά στο πρώτο μέρος, όλες οι υπόλοιπες ήρθαν αφού το ματς είχε γίνει 2-0 και ουσιαστικά ο αγώνας είχε κριθεί. Από παιδικό λάθος του Σέρχιο Ερνάντες προήλθε το δεύτερο τέρμα της Τίγκρες.

Δεν φαίνεται φως στο τούνελ για την Άτλας. Η Νεκάξα είναι στα μέτρα της και το σύνολο του Ντιέγκο Κόκα οφείλει να φτάσει στο τρίποντο σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να επιφυλάσσει το ματς για τον Αργεντινό τεχνικό.