Ρεπορτάζ

Πρωτοφανής διασυρμός για τη Μοντερέι στο ντέρμπι με αντίπαλο την Τολούκα. Έξι γκολ δέχθηκε στην έδρα των πρωταθλητών η ομάδα του Ντομινίκ Τορέντ (6-2) και όλα αυτά μόνο μερικές μέρες μετά το εντός έδρας κάζο με αντίπαλο την Αμέρικα, όταν το σκορ από 2-0 υπέρ της έγινε μέσα σε ένα δεκάλεπτο 2-2. Πλέον οι «ραγιάδος» όχι μόνο δεν βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά έχουν πέσει στην τρίτη θέση.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Σέρχιο Ράμος. Η Μοντερέι άνοιξε το σκορ νωρίς με τον Χερμάν Μπερτεράμε και ο Ισπανός έμπειρος κεντρικός αμυντικός είχε την ευκαιρία με εκτέλεση πέναλτι να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Επέλεξε όμως να εκτελέσει με «πανένκα» και χάρισε στον αντίπαλο τερματοφύλακα μία πολύ εύκολη απόφαση.

Από εκεί και έπειτα η Μοντερέι έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Στο επόμενο τέταρτο είχε δεχθεί τρία γκολ και μέχρι να φύγει το ημίχρονο τέσσερα. Τραγικές οι αντιδράσεις σε αρκετές περιπτώσεις τόσο του Σαντιάγο Μέλε, όσο και της άμυνας του.

Ως βασικός υπεύθυνο της ήττας, έδειξε τον Σέρχιο Ράμος ο Ντομινίκ Τορέντ. «Ντροπή αυτό που έκανε στο πέναλτι» τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.