-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΟΝΤΕΡΕΙ - ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1/1
Σχεδόν 20 μήνες πριν ήταν η τελευταία φορά που η Σάντος Λαγκούνα πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στη Λίγκα ΜΞ. Θα είναι περίεργο το κλίμα για τη Μοντερέι μετά την εξάρα από την Τολούκα, αλλά παραμένει ομάδα από το πάνω ράφι αυτή του Ντομινίκ Τορέντ. Θα πάω με τον άσο από ημίχρονο. 1/1 στο 2.00 από τη Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΡΕΙ - ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ
Facts Αγώνα
- 11η αγωνιστική για το Απερτούρα στη Λίγκα ΜΞ.
- Οι πρώτες 6 ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα play-offs της διοργάνωσης. Από τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν σε play-in τουρνουά. Κανένας δεν υποβιβάζεται.
- 5 συνεχόμενα Over 2,5 εντός η Μοντερέι.
- Δεν έχει νικήσει από τον Φεβρουάριο του 2024 εκτός έδρας η Σάντος Λαγκούνα.
Δείτε εδώ τα προγνωστικά Μεξικό
Πρωτοφανής διασυρμός για τη Μοντερέι στο ντέρμπι με αντίπαλο την Τολούκα. Έξι γκολ δέχθηκε στην έδρα των πρωταθλητών η ομάδα του Ντομινίκ Τορέντ (6-2) και όλα αυτά μόνο μερικές μέρες μετά το εντός έδρας κάζο με αντίπαλο την Αμέρικα, όταν το σκορ από 2-0 υπέρ της έγινε μέσα σε ένα δεκάλεπτο 2-2. Πλέον οι «ραγιάδος» όχι μόνο δεν βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά έχουν πέσει στην τρίτη θέση.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Σέρχιο Ράμος. Η Μοντερέι άνοιξε το σκορ νωρίς με τον Χερμάν Μπερτεράμε και ο Ισπανός έμπειρος κεντρικός αμυντικός είχε την ευκαιρία με εκτέλεση πέναλτι να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Επέλεξε όμως να εκτελέσει με «πανένκα» και χάρισε στον αντίπαλο τερματοφύλακα μία πολύ εύκολη απόφαση.
Από εκεί και έπειτα η Μοντερέι έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Στο επόμενο τέταρτο είχε δεχθεί τρία γκολ και μέχρι να φύγει το ημίχρονο τέσσερα. Τραγικές οι αντιδράσεις σε αρκετές περιπτώσεις τόσο του Σαντιάγο Μέλε, όσο και της άμυνας του.
Ως βασικός υπεύθυνο της ήττας, έδειξε τον Σέρχιο Ράμος ο Ντομινίκ Τορέντ. «Ντροπή αυτό που έκανε στο πέναλτι» τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.
Με την Κ20 του Μεξικού απουσιάζει ο Ίκερ Φίμπρες (μέσος, 6/0). Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Σέρχιο Κανάλες (επιθετικός, 9/6/2), άγνωστο πότε θα επιστρέψει.
Παλικαρίσια νίκη για τη Σάντος Λαγκούνα με γκολ στο 94′ και φιλί της ζωής για τον Φρανσίσκο Γκονζάλες, ο οποίος είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Οι «μαχητές» επικράτησαν της Τιχουάνα εντός έδρας παρά το γεγονός ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο όσο η αναμέτρηση παρέμενε ισόπαλη χωρίς τέρματα.
Καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο για τη Σάντος, η οποία είχε τις καλύτερες ευκαιρίες σε αυτό το διάστημα. Κορυφαία όλων το δοκάρι του Τζόρνταν Καρίγιο. Μετά το ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν απειλητικοί με τη διαφορά ότι τώρα και ο αντίπαλος βρήκε αρκετές και μεγάλες ευκαιρίες.
Στο 85′ η Σάντος έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μπρούνο Μπαρτιτσίοτο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Χιλιανός επιθετικός αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία, ενώ είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα ως αλλαγή. Στο 94′ ύστερα από μία εκτέλεση κόρνερ ο Κριστιάν Νταχόμ είδε την μπάλα μπροστά του στο ύψος της μικρής περιοχής και λύτρωσε την ομάδα του κόντρα στις αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.
Εκτός τιμωρημένος Μπρούνο Μπαρτιτσιότο (επιθετικός, 7/2) και ο νεαρός Ταχιέλ Χιμένες (εξτρέμ) που βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 με το Μεξικό.