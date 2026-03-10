«Βόμβα» στον μπασκετικό Παναθηναϊκό: Αποχώρηση πρωτοκλασάτου άσου το καλοκαίρι!

Ο Τόλης Κοτζιάς παρέθεσε τα δεδομένα σχετικά με το μέλλον του Σορτς στον Παναθηναϊκό. Ο γνωστός δημοσιογράφος, στα πλαίσια της εκπομπής «Πάρε Βάλε» στο κανάλι YouTube της Kingbet, έκανε λόγο για πιθανή αποχώρησή του το καλοκαίρι, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί και στην περίπτωση του «περιζήτητου» Φρανσίσκο.

«Ο Φρανσίσκο άλλαξε ατζέντη. Τα έλεγα μασημένα τα λόγια. Ξέραμε ότι αλλάζει ατζέντη. Είναι στον Σπανό. Έχει τους Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Σορτς.

Για τον Παναθηναϊκό, αν πήγαινε, θα ήταν ανάλογα πώς θα τους βάλει ο προπονητής. Ο Φρανσίσκο έφυγε από τον Ραζνάτοβιτς. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις το ρεπορτάζ.

Δεν τον πολυ-βλέπω στη Μπαρτσελόνα που τον θέλει σαν τρελή. Είναι ο Σατοράνσκι και ο Λαπροβίτολα. Το λέει η κοινή λογική, δεν θέλει πολύ μυαλό. Την προεργασία την έκανε ο Ραζνάτοβιτς.

Ο νέος ατζέντης δεν θα πάει κάτι καινούργιο; Δεν είναι λογικό αυτό που λέω; Θα δούμε, πώς θα είναι και η Χάποελ. Η Χάποελ ενόχλησε τις προηγούμενες μέρες τον Σπανούλη. Θα έχουμε αλλαγές, λογικά το καλοκαίρι.

Με τρελοκομεία δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Για τον Φρανσίσκο είναι άλλα δεδομένα. Έχει τόσους παίκτες ο Σπανός στον Παναθηναϊκό, αλλά το κρατάμε. Θα δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν.

Εγώ του χρόνου, δεν βλέπω τον Σορτς στον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Ο Ντόρσεϊ δεν ξέραμε, αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και έγινε ο πιο σημαντικός παίκτης του Ολυμπιακού.»