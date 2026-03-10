ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

«Βόμβα» στον μπασκετικό Παναθηναϊκό: Αποχώρηση πρωτοκλασάτου άσου το καλοκαίρι!

Ο Τόλης Κοτζιάς παρέθεσε τα δεδομένα σχετικά με το μέλλον του Σορτς στον Παναθηναϊκό. Ο γνωστός δημοσιογράφος, στα πλαίσια της εκπομπής «Πάρε Βάλε» στο κανάλι YouTube της Kingbet, έκανε λόγο για πιθανή αποχώρησή του το καλοκαίρι, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί και στην περίπτωση του «περιζήτητου» Φρανσίσκο.

«Ο Φρανσίσκο άλλαξε ατζέντη. Τα έλεγα μασημένα τα λόγια. Ξέραμε ότι αλλάζει ατζέντη. Είναι στον Σπανό. Έχει τους Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Σορτς.

Για τον Παναθηναϊκό, αν πήγαινε, θα ήταν ανάλογα πώς θα τους βάλει ο προπονητής. Ο Φρανσίσκο έφυγε από τον Ραζνάτοβιτς. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις το ρεπορτάζ.

Δεν τον πολυ-βλέπω στη Μπαρτσελόνα που τον θέλει σαν τρελή. Είναι ο Σατοράνσκι και ο Λαπροβίτολα. Το λέει η κοινή λογική, δεν θέλει πολύ μυαλό. Την προεργασία την έκανε ο Ραζνάτοβιτς.

Ο νέος ατζέντης δεν θα πάει κάτι καινούργιο; Δεν είναι λογικό αυτό που λέω; Θα δούμε, πώς θα είναι και η Χάποελ. Η Χάποελ ενόχλησε τις προηγούμενες μέρες τον Σπανούλη. Θα έχουμε αλλαγές, λογικά το καλοκαίρι.

Με τρελοκομεία δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Για τον Φρανσίσκο είναι άλλα δεδομένα. Έχει τόσους παίκτες ο Σπανός στον Παναθηναϊκό, αλλά το κρατάμε. Θα δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν.

Εγώ του χρόνου, δεν βλέπω τον Σορτς στον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Ο Ντόρσεϊ δεν ξέραμε, αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό και έγινε ο πιο σημαντικός παίκτης του Ολυμπιακού.»

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα