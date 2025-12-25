Βίρτους – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/12)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία άνετη εντός έδρας νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ απέναντι στη Βιλερμπάν (107-84). Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν σοβαροί και με μία καλή εμφάνιση κατάφεραν να πάρουν την 9η φετινή τους νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους (9-7).

Πρωταγωνιστές στο πρόγραμμα αγώνων για τον Ολυμπιακό οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (22 π., 6 ασίστ), Σάσα Βεζένκοφ (17π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.) και Εβάν Φουρνιέ (21 π., 2 ριμπ., 1 ασίστ, 2 κλεψ.), ενώ σε υψηλές ταχύτητες κινήθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (10 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ, 3 μπλοκ) και Φρανκ Νιλικίνα (11 π., 3 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Βίρτους εναντίον Ολυμπιακός;

Το Βίρτους – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Βίρτους – Ολυμπιακός Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – 21:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Βίρτους – Ολυμπιακός;

