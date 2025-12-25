ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Βίρτους - Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/12)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μία άνετη εντός έδρας νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ απέναντι στη Βιλερμπάν (107-84). Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν σοβαροί και με μία καλή εμφάνιση κατάφεραν να πάρουν την 9η φετινή τους νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους (9-7). 

Πρωταγωνιστές στο πρόγραμμα αγώνων για τον Ολυμπιακό οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (22 π., 6 ασίστ), Σάσα Βεζένκοφ (17π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.) και Εβάν Φουρνιέ (21 π., 2 ριμπ., 1 ασίστ, 2 κλεψ.), ενώ σε υψηλές ταχύτητες κινήθηκαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (10 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ, 3 μπλοκ) και Φρανκ Νιλικίνα (11 π., 3 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Βίρτους εναντίον Ολυμπιακός;

Το Βίρτους – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Βίρτους – Ολυμπιακός Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου21:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Βίρτους – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Βίρτους – Ολυμπιακός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Novibet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Bet365 Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Stoiximan Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Pamestoixima.gr Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Elabet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Fonbet Live ΔΕΣ ΕΔΩ

