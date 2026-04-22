«Τράμπα» ιδιοκτητών ταράζει τα νερά στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Έντονη κινητικότητα υπάρχει όσον αφορά στα… διοικητικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει κρεμάσει… ταμπέλα στον Άρη. Οι σχέσεις του με τον κόσμο και την ομάδα γενικότερα έχουν διαρραγεί πλήρως και δεν υπάρχει επιστροφή.

Για τον ίδιο όμως υπάρχει μέλλον και ίσως κρύβεται λίγο πιο… δυτικά, στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή ψάχνει τον διοικητικό ηγέτη που θα τον βγάλει από τη δύσκολη κατάσταση και ο Καρυπίδης το σκέφτεται σοβαρά.

Ειδικά από τη στιγμή που πλέον υπάρχει και σοβαρό ενδιαφέρον για την παραχώρηση του Άρη. Ο Γιάννης Καϋμενάκης είναι αυτός που έχει… βγει μπροστά για να πάρει στα χέρια του την κίτρινη ΠΑΕ. Προς το παρόν υπάρχει σοβαρή οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως υπάρχει και κοινή επιθυμία για deal, που υπόσχεται να γεφυρώσει το χάσμα.

Ο Καϋμενάκης πλέον δεν έχει την παραμικρή επαφή με τον Αστέρα Τρίπολης, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά του Άρη. Ενώ μάλιστα υπάρχουν και πιέσεις στο εσωτερικό του club προς αυτή την κατεύθυνση.