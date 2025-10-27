ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet Kingbet

Το μεγάλο θέμα για Ζίνι στην ΑΕΚ!🔥

zini aek

Τι συμβαίνει με τη μεταγραφή του νεαρού επιθετικού της Ένωσης.

Ναι δεν θα σας πω για τον τραυματισμό του. Γενικά φέτος η φάση με τους τραυματισμούς είναι ένα άλλο κεφάλαιο για όλες τις ομάδες για το οποίο θα επανέλθω. Όλες οι ομάδες έχουν σοβαρά θέματα με τους παίκτες να μην μπορούν να επιστρέψουν με τίποτα. Και ο Ζίνι είναι ένας τέτοιος.

Για άλλο πράγμα έρχομαι. Φρέσκο που σπαρταράει που έχει να κάνει με την μεταγραφή του Ζίνι τον Γενάρη! Θα μου πείς ασχολείται η ΑΕΚ τώρα με αυτό όταν δεν μπορεί να νικήσει ένα ντέρμπι; Οχι, αλλά ασχολούνται οι γαλλικές ομάδες που ήδη έχουν κάνει μια πρόταση το καλοκαίρι και μαθαίνω τον Γενάρη θα έρθει και με άλλη πρόταση για τον νεαρό επιθετικό.

Πάμε να σας πω τα δεδομένα.

Η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τον Ζίνι είναι η Τουλούζ. Έδωσε 3 εκατομμύρια στην ΑΕΚ το καλοκαίρι αλλά απορρίφθηκε. Όμως τον Γενάρη να περιμένετε κάτι περισσότερο.

Γιατί η Νις όχι απλά θα μπει στο κόλπο αλλά μαθαίνω θα σκάσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και θα κριθούν πολλά στο ποσοστό μεταπώλησης.

Μπορεί η ΑΕΚ να λέει πως δεν πουλάει τον Ζίνι αλλά όλοι έχουν ένα ποσό προς πώληση. Θα επανέλθω με το θέμα γιατί μπορεί να παίζει ντόμινο εξελίξεων και με άλλον παίκτη για να επιστρέψει στην ΑΕΚ…

