Το μεγάλο δώρο του Ηλιόπουλου στον Νίκολιτς!💣🔥

Οι κινήσεις και η προσωπική υπέρβαση του Μάριου Ηλιόπουλου ενόψει Ιανουαρίου.

Οκτώ σερί νίκες. Έντεκα ματς χωρίς ήττα. Και η μία ισοπαλία που έχει η ΑΕΚ είναι αυτή με την Σάμροκ που δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ούτε στο Football Manager. Η Ένωση είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα τουτη τη στιγμή και φυσικά τρώγοντας, ανοίγει η όρεξη.

Η ΑΕΚ είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα, πάει για οκτάδα στο Κόνφερενς και φυσικά συνεχίζει και στο Κύπελλο. Και με αυτό το σερί ο Νίκολιτς κέρδισε χρόνο και εμπιστοσύνη από τη διοίκηση παρά το γεγονός πως έχει πάρα πολλές τρύπες στο ρόστερ.

Και αυτές τις τρύπες ο Ηλιόπουλος θέλει να τις κλείσει κάνοντας μερικά δώρα στον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς. Και μαθαίνω πως η ΑΕΚ είναι κοντά στην πρώτη της μεταγραφή εκεί που έχει μείνει μόνο με έναν ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή.

Πού αναφέρομαι; Στη θέση του φορ. Ο Γιόβιτς μπορεί να άντεξε και να έβγαλε μόνος του ένα πάρα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά μαθαίνω πως η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε επιθετικό για να φτιάξει τριάδα με Γιόβιτς, Ζίνι και θα δουμε τι θα γίνει με τον Πιερό στις μεταγραφες αεκ.

Ποιος είναι αυτός; Χωρίς να το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, η Ένωση πάει για τη «βόμβα» με τον Κούτσια. Τα δεδομένα για τον Έλληνα φορ που παίζει τώρα στην Ελβετία σας τα έχω εξηγήσει. Και η ΑΕΚ εκτός από έναν πολύ καλό επιθετικό βλέπει και μια επένδυση στο πρόσωπό του.

Η Εθνική Ελπίδων έχει φορ τους Τζίμα, Κωστούλα και Κούτσια! Και είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro για το καλοκαίρι του 2027. Και η ΑΕΚ βλέπει πως μπορεί να κάνει την διαφορά από τώρα με τον Κούτσια.