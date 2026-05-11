Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Δευτέρας ξεχωρίζει μία αναμέτρηση στην Premier League που μπορεί να κρίνει πολλά για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί.

Η Τότεναμ υποδέχεται τη Λιντς, ψάχνοντας μόνο τη νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην παραμονή της. Το σύνολο του Ντε Τζέρμπι προέρχεται από δύο σερί θετικά αποτελέσματα, είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το ματς με τη Λιντς στο Λονδίνο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών καθώς ένας υποβιβασμός θα είναι καταστροφικός. Οι φιλοξενούμενοι άλλωστε πηγαίνουν στην αναμέτρηση χωρίς κάποια πίεση καθώς μετά την ήττα της Γουέστ Χαμ εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους.

Τότεναμ – Λιντς 1: 1.84 X: 4.10 2: 4.60

Πέρα από το μεγάλο ματς στην Αγγλία, δράση υπάρχει και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Serie A, η Νάπολι φιλοξενεί την Μπολόνια σε ένα παιχνίδι με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι «παρτενοπέι» μπορεί να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, απέχουν όμως μόλις τρεις πόντους από την 5η Ρόμα. Έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά και η νίκη στο ματς με την Μπολόνια είναι μονόδρομος. Οι «ροσομπλού» δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από μία θέση στη μέση της βαθμολογίας και έχουν να γευτούν τρεις αγωνιστικές τη χαρά της νίκης ενώ δεν έχουν πετύχει ούτε γκολ σε αυτά τα ματς.

Νάπολι – Μπολόνια 1: 1.54 X: 3.95 2: 6.00

Στην Πορτογαλία, δεσπόζει το ντέρμπι μεταξύ της Μπενφίκα και της Μπράγκα. Οι «αετοί» δίνουν μάχη με τη Σπόρτινγκ για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ισοβαθμεί με τα «λιοντάρια», δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Από την άλλη η Μπράγκα έχει «κλειδώσει» στην ουσία την τέταρτη θέση και θέλει να αφήσει πίσω της τον αποκλεισμό από τον τελικό του Europa League.

Μπενφίκα – Μπράγκα 1: 1.40 X: 4.40 2: 6.90

