Σούπερ απόδοση το τρεμπλ των αγγλικών ομάδων!🔥

Πόσες ευρωπαϊκές κούπες θα καταλήξουν στο Νησί; Είναι ένα ερώτημα που προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, όταν μάθαμε τα ζευγάρια των φετινών τελικών σε Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα και Κόνφερενς.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ θα παίξει με την Παρί Σεν Ζερμέν για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Άστον Βίλα θα διεκδικήσει με τη Φράιμπουργκ το Γιουρόπα και η Κρίσταλ Πάλας έρχεται αντιμέτωπη με τη Βαγιεκάνο στον τελικό του Κόνφερενς.

Συνεπώς, ορατό είναι το ενδεχόμενο οι αγγλικές ομάδες να κατακτήσουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια της τρέχουσας σεζόν, με την Bet365 να προσφέρει τη σχετική αγορά σε άκρως δελεαστική απόδοση.

Οριακό αουτσάιντερ οι «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ, επιδεικνύοντας αμυντική προσήλωση, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά και προκρίθηκε στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, πρώτη μετά από 20 χρόνια.

Εκεί την περιμένει η πρόσφατη κάτοχος Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν δίστασε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου. Μελετώντας το σετ των αποδόσεων στα προγνωστικά βρίσκουμε οριακό φαβορί το σύνολο του Λουίς Ενρίκε.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ 2.15 3.60 3.10

Δυνατό φαβορί η Άστον Βίλα

Αν χρειαζόταν να προσθέσουμε ένα όνομα δίπλα από το τρόπαιο του Γιουρόπα Λιγκ αυτό δεν θα ήταν άλλο από τον Ουνάι Έμερι. Ο Ισπανός προπονητής έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να οδηγήσει μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό για 6η φορά, με τον ίδιο να έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο τέσσερις φορές.

Υπό τις οδηγίες του, η Άστον Βίλα συνέτριψε 4-0 τη Νότιγχαμ στον δεύτερο ημιτελικό και θα βρει απέναντί της τη Φράιμπουργκ, η οποία απέκλεισε την Μπράγκα και θα παίξει ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά. Εμπειρία και δυναμική είναι υπέρ των «λιονταριών», γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 4.75 3.50 1.75

Γράφουν ιστορία!

Η Κρίσταλ Πάλας και η Βαγιεκάνο συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού στο Κόνφερενς Λιγκ. Αμφότερες βρίσκονται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η Βαγιεκάνο μετά την ΑΕΚ έστειλε στο… καναβάτσο και το Στρασβούργο, ενώ η Κρίσταλ Πάλας δεν δίστασε να ντουμπλάρει τις επιτυχίες στις αναλύσεις επί της Σαχτάρ. Κι εδώ, όπως και στο Γιουρόπα, γέρνουν οι αποδόσεις προς την αγγλική ομάδα.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1.90 3.50 3.80

Πόσο δίνει οι αγγλικές ομάδες να κάνουν το τρεμπλ στοίχημα

Συνοψίζοντας, αν εξαιρέσουμε την Άρσεναλ, που ενδεχομένως να έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, οι υπόλοιπες δύο ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ κατεβαίνουν με την ταμπέλα του φαβορί στους τελικούς.

Οπότε αξίζει να κυνηγήσουμε το στοίχημα να κατακτήσουν οι αγγλικές ομάδες τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αγορά την οποία βρίσκουμε στο άκρως ελκυστικό 4.50 στην Bet365 και μπορούμε να το συνδυάσουμε με το promo code 🎁.