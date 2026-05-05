Κλείνουν θέση για τον τελικό του Champions League με Super έπαθλο* ανταμοιβής και 720 Δώρα χωρίς κατάθεση*!

Ο πρώτος ημιτελικός του UEFA Champions League έφερε έναν υπέροχο αγώνα με 9 (!) γκολ και την Παρί να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς το βράδυ της Τετάρτης στο Allianz Arena. Στο άλλο παιχνίδι η Άρσεναλ κατάφερε μεν να προηγηθεί στο Μετροπολιτάνο με τον Γιόκερες άλλα η Ατλέτικο ισοφάρισε γρήγορα στο τελικό 1-1.

Η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί θέλει να κάνει την ανατροπή και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Ο Λουίς Ενρίκε δε θα έχει στη διάθεση του τον Ασράφ Χακίμι ο οποίος ενώ η Μπάγερν θα παραταχθεί χωρίς τον Γκνάμπρι και Γκερέιρο.

Η Άρσεναλ επιστρέφει σε ημιτελική μάχη με φόντο τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League, διεκδικώντας την επιστροφή της σε τελικό μετά από 20 χρόνια. Το κίνητρο για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι τεράστιο, με το κατάμεστο Emirates να αναμένεται να δώσει ώθηση για το πρώτο βήμα προς την πρόκριση.

Απέναντί της, η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε στοχεύει στην επιστροφή σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από μία δεκαετία, με το βλέμμα στραμμένο στο μεγάλο ραντεβού που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία.

