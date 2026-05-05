Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν: Η απόλυτη «μάχη» των αστεριών με τρομερά ειδικά! 🤯✨

Από το τελευταίο σφύριγμα στο Παρίσι, όλοι περιμέναμε πώς και πώς το πρώτο σφύριγμα στο Μόναχο. Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν πριν μια εβδομάδα φρόντισαν να μας χαρίσουν αυτό το ασύλληπτο 5-4 και τώρα ετοιμάζονται για ρεβάνς αναλόγου επιπέδου στο κουπόνι.

Όποια ομάδα πάρει το εισιτήριο για τον Τελικό, θα έχει και τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ. Όμως μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας έναν ημιτελικό που προμηνύεται συναρπαστικός και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις

Η Μπάγερν είναι αυτή που κυνηγάει το σκορ από τον πρώτο αγώνα, παίζει και στην έδρα της και έχει τον τίτλο του φαβορί για τη νίκη. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει για το παιχνίδι η bet365.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.66 5.25 3.80

Το καταλάβαμε καλά και στο πρώτο ματς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αγορά των γκολ, ειδικά όταν μιλάμε για αυτές τις δύο ομάδες.

Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, σε τόσο λαμπερές βραδιές, είναι αδύνατο να μην στρέψουμε την προσοχή μας και σε πιο… λαμπερές επιλογές. Πληθώρα τέτοιων υπάρχει, με ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builders που κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι. Παρακάτω, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ+OVER 3 ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ 8.50 ΚΕΪΝ+ΝΤΕΜΠΕΛΕ 3+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ 23.00 ΜΠΑΓΕΡΝ+ΚΕΪΝ ΚΑΙ ΟΛΙΣΕ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 4.75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 10.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 9.00

Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπάγερν και την Παρί Σεν Ζερμέν θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 1HD και το Mega. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα, ημερομηνία και κανάλι οποιουδήποτε αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.