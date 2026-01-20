ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Stoiximan Super League αποδόσεις τετράδα: Στα ύψη η τιμή του Παναθηναϊκού! 🚀🔥

Stoiximan Super League αποδόσεις τετράδα

Η πιο πρόσφατη νίκη που έκανε ο Λεβαδειακός στον Παναιτωλικό (3-1) τον έφερε στο +9 από την πέμπτη θέση και τον Παναθηναϊκό. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν οι Βοιωτοί φέτος… Με την έξαλλη πορεία τους μέχρι στιγμής, έχουν βάλει το μαχαίρι στον λαιμό στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται και αυτή στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
5.00stoiximan
3.25stoiximan

Το ηχηρό «χαστούκι» από την ΑΕΚ (ήττα 4-0) προσθέτει ένα έξτρα βάρος στους ώμους των «πρασίνων» και το βουνό που έχουν να ανέβουν έχει… μεγάλη κλίση. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει εξόδους σε Φάληρο και φυσικά Λιβαδειά, καθώς και ότι έχουν ένα ματς λιγότερο (το αναβληθέν με τον ΟΦΗ).

Με εννέα αγωνιστικές κανονικής διάρκειας να απομένουν, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια στενεύουν. Ως εκ τούτου, βλέπουμε στις στοιχηματικές εταιρίες ότι έχει ανέβει στα ύψη η απόδοση του «τριφυλλιού» για την τετράδα.

Super League τετράδα αποδόσεις

Λεβαδειακος Καλαμπρια

Οι μνηστήρες για την τέταρτη θέση στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ είναι και άλλοι, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Άρη και τον Βόλο να ακολουθούν από πολύ μακριά. Δείτε παρακάτω πως διαμορφώνονται οι αποδόσεις για τις ομάδες που θα βρεθούν στην τετράδα της Stoiximan Super League.

ΟΜΑΔΑ – ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – 25 ΒΑΘΜΟΙ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – 34 ΒΑΘΜΟΙ
ΑΡΗΣ – 21 ΒΑΘΜΟΙ
ΒΟΛΟΣ – 25 ΒΑΘΜΟΙ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα