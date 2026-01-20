Stoiximan Super League αποδόσεις τετράδα: Στα ύψη η τιμή του Παναθηναϊκού! 🚀🔥

Η πιο πρόσφατη νίκη που έκανε ο Λεβαδειακός στον Παναιτωλικό (3-1) τον έφερε στο +9 από την πέμπτη θέση και τον Παναθηναϊκό. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν οι Βοιωτοί φέτος… Με την έξαλλη πορεία τους μέχρι στιγμής, έχουν βάλει το μαχαίρι στον λαιμό στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται και αυτή στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 5.00 3.25

Το ηχηρό «χαστούκι» από την ΑΕΚ (ήττα 4-0) προσθέτει ένα έξτρα βάρος στους ώμους των «πρασίνων» και το βουνό που έχουν να ανέβουν έχει… μεγάλη κλίση. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει εξόδους σε Φάληρο και φυσικά Λιβαδειά, καθώς και ότι έχουν ένα ματς λιγότερο (το αναβληθέν με τον ΟΦΗ).

Με εννέα αγωνιστικές κανονικής διάρκειας να απομένουν, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια στενεύουν. Ως εκ τούτου, βλέπουμε στις στοιχηματικές εταιρίες ότι έχει ανέβει στα ύψη η απόδοση του «τριφυλλιού» για την τετράδα.

Super League τετράδα αποδόσεις

Οι μνηστήρες για την τέταρτη θέση στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ είναι και άλλοι, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Άρη και τον Βόλο να ακολουθούν από πολύ μακριά. Δείτε παρακάτω πως διαμορφώνονται οι αποδόσεις για τις ομάδες που θα βρεθούν στην τετράδα της Stoiximan Super League.