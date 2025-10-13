ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Stoiximan Super League 2025-26: Οι αποδόσεις της 7ης αγωνιστικής⚽

Το αγαπημένο μας πρωτάθλημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δίνοντας στα Σαββατοκύριακά μας μία ευχάριστη νότα. Την ώρα που οι ομάδες καταβάλλουν τη δική τους προσπάθεια και καθεμία προσπαθεί να πετύχει τους δικούς της στόχους, όσο προχωράμε οι αγωνιστικές θα αποκτούν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Οδεύουμε λοιπόν προς την έβδομη «στροφή» στο πρόγραμμα αγώνων της Stoiximan Super League, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19/10. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο στοίχημα για αυτή την αγωνιστική.

Τρόπαιο

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, ότι για πρώτη φορά φέτος έχουμε το ημιαυτόματο οφσάιντ, το οποίο έρχεται να δώσει περαιτέρω λύσεις και βοήθεια στους διαιτητές ώστε να υπάρχουν πιο ομαλές και δίκαιες αναμετρήσεις.

Ας ελπίσουμε ότι θα απολαύσουμε ακόμα ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στην τοπ κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φυσικά, εδώ είναι που αξίζει να ρίξετε μία ματιά στις αποδόσεις πρωταθλητή Σούπερ Λιγκ 2025-26. Εμείς πάντως θα κάνουμε την επιλογή μας, έχοντας πάρει πρώτα το μοναδικό promo code💥, που απογειώνει το παιχνίδι μας!

Super League 2025-26 αποδόσεις επόμενης αγωνιστικής

Πάμε να δούμε τώρα τις αναμετρήσεις για το κουπόνι στοιχήματος της επόμενης αγωνιστικής, όπως αυτές αποτυπώνονται στη στοιχημαν:

ΑΓΩΝΑΣ 1 Χ 2
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (18/10, 17:00) 10.50 5.10 1.32
Ατρόμητος – Λεβαδειακός (18/10, 19:30) 2.32 3.30 3.15
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (18/10, 20:00) 3.15 3.05 2.47
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (19/10, 16:00) 1.83 3.50 4.55
ΝΠΣ Βόλος – Πανσερραϊκός (19/10, 17:30) 1.90 3.55 4.20
Άρης – Παναθηναϊκός (19/10, 19:30) 3.45 3.40 2.15
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/10, 21:00) 2.20 3.30 3.40

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα