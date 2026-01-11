Σεβίλλη – Θέλτα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (12/01)

Σεβίλλη – Θέλτα live stream στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της ισπανικής La Liga.

Ως συνήθως, το πρόγραμμα αγώνων της Δευτέρας περιέχει λίγα ματς, αλλά με πολύ ενδιαφέρον για να παρακολουθήσεις. Ένα από αυτά είναι φυσικά εκείνο στο «Σάντσεθ Πιχουάν» ανάμεσα στους Σεβιγιάνους του Ματίας Αλμέιδα και τη Θέλτα.

Ποιο κανάλι δείχνει Σεβίλλη εναντίον Θέλτα;

Το Σεβίλλη – Θέλτα live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Σεβίλλη – Θέλτα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου – 22:00 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το Σεβίλλη – Θέλτα;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Σεβίλλη – Θέλτα καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).