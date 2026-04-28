Σενάριο βόμβα για Λουτσέσκου και ελληνική ομάδα!

Ετοιμάζονται για… σκούπα στον Παναθηναϊκό, μετά από ακόμη μια απογοητευτική σεζόν. Φυσικά, αυτή θα αρχίσει από τον πάγκο της ομάδας και την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ.

Και το τιμόνι της ομάδας ίσως περάσει σε… γνώριμα χέρια που θα προκαλέσουν κρότο στην αγορά.

Ήδη έχουν αρχίσει… ψίθυροι σχετικά με σκέψεις του Παναθηναϊκού να πάει για τη «βόμβα» με τον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Ο Ρουμάνος είχε μια εξίσου απογοητευτική σεζόν στον ΠΑΟΚ και είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Ίσως, όμως, να μην πάει και πολύ μακριά.

Οι «πράσινοι» σκέφτονται να του προσφέρουν μια τεράστια πρόκληση, σαν αυτές που λατρεύει ο Ραζβάν, και να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Και οι ίδιοι φυσικά θα επωφεληθούν, με έναν μάστερ της ελληνικής πραγματικότητας στον πάγκο τους.

Ακόμη είναι νωρίς, αλλά άπαντες επιφυλάσσονται για εξελίξεις που θα φέρουν τα πάνω κάτω σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!