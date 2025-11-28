Ρόμα – Νάπολι: 🔥Δίνει… ψωμί η Ιταλία στο 4.45⚔

Είναι αλήθεια πως οι Έλληνες φίλαθλοι αυτή την Κυριακή θα έχουν τον νου τους στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 45 λεπτά μετά το «αθηναϊκό ντέρμπι» αρχίζει και ένα εξίσου σημαντικό ματς στην Ιταλία. Ρόμα – Νάπολι έχει το κουπόνι για τους ιταλόφιλους, με τα μάτια στην κορυφή της βαθμολογίας.

Όταν ξεκινούσε η Serie A λιγοι περίμεναν τη Ρόμα πρώτη μετά από 12 αγωνιστικές να διεκδικεί τον τίτλο. Ίσως μόνο ο αρχιτέκτονάς της, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, να πίστεψε σε αυτό. Κάπως έτσι, η προηγούμενη αγωνιστική βρήκε τους Ρωμαίους στην κορυφή και να δηλώνουν πιο έτοιμοι από ποτέ για το σκουντέτο.

ΡΟΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 8.00

Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει, όμως, να κάμψουν τις αντιστάσεις της πρωταθλήτριας Νάπολι. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πληρώνει τις αναποδιές, αλλά και τα σφάλματα στα οποία έχει υποπέσει και απέχει δύο βαθμούς από την αποψινή της αντίπαλο.

Ρόμα – Νάπολι στοίχημα

Μόλις έξι τέρματα έχει δεχθεί η άμυνα της Ρόμα, αλλά δεν θα τη χαρακτηρίζαμε υποδειγματική. Επιτρέπει 13,5 xG, το οποίο σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχε δει την εστία της να παραβιάζεται τουλάχιστον άλλες επτά φορές. Χρωστάει αρκετά στον γκολκίπερ Σβίλαρ, που με 85,4% έχει το καλύτερο ποσοστό επεμβάσεων στο καμπιονάτο.

ΝΑΠΟΛΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4.75

Η Νάπολι από μεριάς της, παρά τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί, δείχνει να μην αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας. Κάθε άλλο, αφού τη συναντάμε τρίτη στα xG που δημιουργεί με 18,2. Επιπλέον, εμφανίζεται αρκετά εύστοχη με 5,3 σουτ στον στόχο ανά παιχνίδι, επίδοση που την κατατάσσει τρίτη στη σχετική λίστα.

Ρόμα – Νάπολι αποδόσεις

Για να δούμε, όμως, τι σκέφτονται και πού κλίνουν οι στοιχηματικές εταιρίες; Όπως θα δείτε, υπάρχει ισορροπία στις αποδόσεις, με μια ελαφρά τάση προς τον άσο. Η νίκη των «τζαλορόσι» πληρώνει 2.65, εν αντιθέσει με εκείνη των «παρτενοπέι» στο 3.10. Στο 2.87 συναντάμε την ισοπαλία.

ΡΟΜΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΑΠΟΛΙ 2.65 2.87 3.10

Ενδιαφέρουσες μοιάζουν και οι αγορές των γκολ. «Καραμπινάτο» φαίνεται το Under 2,5 σε απόδοση 1.55 σε σχέση με το Over 2,5 στο 2.47. Πιο… νορμάλ κατάσταση στο G/G και N/G με τιμές 1.95 και 1.80 αντίστοιχα.

Ρόμα – Νάπολι ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Α Ιταλίας, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28’ 2.10

ΧΟΪΛΟΥΝΤ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΒΙΛΑΡ 3+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 2.75

OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ 3.85

Ρόμα – Νάπολι κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Ρόμα – Νάπολι;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (30/11, 21:45) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2HD.