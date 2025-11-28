ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Γιάννης Παππάς Γιάννης Παππάς

Ρόμα – Νάπολι: 🔥Δίνει… ψωμί η Ιταλία στο 4.45⚔

Είναι αλήθεια πως οι Έλληνες φίλαθλοι αυτή την Κυριακή θα έχουν τον νου τους στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 45 λεπτά μετά το «αθηναϊκό ντέρμπι» αρχίζει και ένα εξίσου σημαντικό ματς στην Ιταλία. Ρόμα – Νάπολι έχει το κουπόνι για τους ιταλόφιλους, με τα μάτια στην κορυφή της βαθμολογίας.

Όταν ξεκινούσε η Serie A λιγοι περίμεναν τη Ρόμα πρώτη μετά από 12 αγωνιστικές να διεκδικεί τον τίτλο. Ίσως μόνο ο αρχιτέκτονάς της, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, να πίστεψε σε αυτό. Κάπως έτσι, η προηγούμενη αγωνιστική βρήκε τους Ρωμαίους στην κορυφή και να δηλώνουν πιο έτοιμοι από ποτέ για το σκουντέτο.

ΡΟΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
8.00

Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει, όμως, να κάμψουν τις αντιστάσεις της πρωταθλήτριας Νάπολι. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πληρώνει τις αναποδιές, αλλά και τα σφάλματα στα οποία έχει υποπέσει και απέχει δύο βαθμούς από την αποψινή της αντίπαλο.

Ρόμα – Νάπολι στοίχημα

Ρομα Ναπολι

Μόλις έξι τέρματα έχει δεχθεί η άμυνα της Ρόμα, αλλά δεν θα τη χαρακτηρίζαμε υποδειγματική. Επιτρέπει 13,5 xG, το οποίο σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχε δει την εστία της να παραβιάζεται τουλάχιστον άλλες επτά φορές. Χρωστάει αρκετά στον γκολκίπερ Σβίλαρ, που με 85,4% έχει το καλύτερο ποσοστό επεμβάσεων στο καμπιονάτο.

ΝΑΠΟΛΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
4.75

Η Νάπολι από μεριάς της, παρά τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί, δείχνει να μην αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας. Κάθε άλλο, αφού τη συναντάμε τρίτη στα xG που δημιουργεί με 18,2. Επιπλέον, εμφανίζεται αρκετά εύστοχη με 5,3 σουτ στον στόχο ανά παιχνίδι, επίδοση που την κατατάσσει τρίτη στη σχετική λίστα.

Ρόμα – Νάπολι αποδόσεις

Ρομα Ναπολι

Για να δούμε, όμως, τι σκέφτονται και πού κλίνουν οι στοιχηματικές εταιρίες; Όπως θα δείτε, υπάρχει ισορροπία στις αποδόσεις, με μια ελαφρά τάση προς τον άσο. Η νίκη των «τζαλορόσι» πληρώνει 2.65, εν αντιθέσει με εκείνη των «παρτενοπέι» στο 3.10. Στο 2.87 συναντάμε την ισοπαλία.

ΡΟΜΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΑΠΟΛΙ
2.65 2.87 3.10

Ενδιαφέρουσες μοιάζουν και οι αγορές των γκολ. «Καραμπινάτο» φαίνεται το Under 2,5 σε απόδοση 1.55 σε σχέση με το Over 2,5 στο 2.47. Πιο… νορμάλ κατάσταση στο G/G και N/G με τιμές 1.95 και 1.80 αντίστοιχα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.47 1.55 1.95 1.80

Ρόμα – Νάπολι ειδικά στοιχήματα

Ρομα Ναπολι

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Α Ιταλίας, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28’
2.10
ΧΟΪΛΟΥΝΤ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΒΙΛΑΡ 3+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
2.75
OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ
3.85
1+UNDER 3,5+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ
4.45

Ρόμα – Νάπολι κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Ρόμα – Νάπολι;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιταλική μονομαχία (30/11, 21:45) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2HD.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα