Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Αγαπημένη «τιτανομαχία» με τρελά combο! 🤯🔥

Από το 2022 και έπειτα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι τα λένε κάθε χρόνο στα νοκ-άουτ στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό το ζευγάρι έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα του φίλαθλου κοινού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως… χορταίνονται αυτά τα ματς.

Δεν χορταίνονται! Και άπαντες αναμένουμε με ενθουσιασμό τη νέα «τιτανομαχία» στο κουπόνι. Πάμε, όμως, να δούμε τι γίνεται και με το στοίχημα!

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 13.00 7.00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Δεν είναι απλό για καμία ομάδα να πάει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και να φύγει με τη νίκη. Ειδικά στην Ευρώπη. Όμως αυτή τη στιγμή η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από τη Ρεάλ και για αυτό έχει πάρει τον τίτλο του φαβορί, σύμφωνα με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοχηματικές εταιρείες.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.60 3.60 1.95

Βέβαια, σε τέτοιο ραντεβού, δεν θα ήταν δυνατό να μην ασχοληθούμε και με την… πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην αγορά των γκολ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι ειδικά στοιχήματα

Επειδή, όμως, μιλάμε και για μια τόσο… spicy «μονομαχία», φυσικά αξίζει να ασχοληθούμε και με τις πιο ιντριγκαδόρικες επιλογές που πάντα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μιλάμε φυσικά για ειδικά, συνδυαστικά στοιχήματα, combo bets που κάνουν τη διαφορά στα δελτία. Ας δούμε τις επιλογές που έχουμε ξεχωρίσει.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΡΕΑΛ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 13.00 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ, 2 ΤΕΛΙΚΟ+UNDER 5,5 6.40 G/G+OVER 3,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 9.50 ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΣΕΜΕΝΙΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 6.20 ΧΑΑΛΑΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΜΑΝ. ΣΙΤΙ+UNDER 3,5 4.85

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD και στο MEGA.