Προβληματισμένος ο Μαρινάκης: Κίνδυνος τιμωρίας, με αφαίρεση βαθμών!

Ορατός ο κίνδυνος τιμωρίας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς η αγγλική ομάδα φαίνεται, πως έχει προβεί σε οικονομικές παραβιάσεις, σύμφωνα με το «The Athletic».

Μία δύσκολη περίοδο, όσον αφορά την ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, διανύει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης. Το «The Athletic», με σχετικό tweet ανέφερε, πως η αγγλική ομάδα, μαζί με την Έβερτον, έχουν παραβιάσει τους οικονομικούς κανόνες της Premier League: «Η Έβερτον και η Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να παραπεμφθούν σε ανεξάρτητη επιτροπή για παραβιάσεις των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Πρέμιερ Λιγκ (PSR)».



Να υπενθυμίσουμε, πως τα «Ζαχαρωτά» έχουν ήδη υποστεί αφαίρεση 10 βαθμών, για παραβίαση των κανόνων, σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των συλλόγων.

Πλέον, η Νότιγχαμ είναι αντιμέτωπη και αυτή με το φάσμα μίας ανάλογης ποινής, γεγονός που επιβαρύνει το ήδη βαρύ κλίμα, που επικρατεί στο περιβάλλον της ομάδας για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.

Δείτε το tweet:

Everton and Nottingham Forest are expecting to be referred to an independent commission over breaches of the Premier League’s profitability and sustainability regulations (PSR).#EFC | #NFFC

More from @David_Ornstein ⬇️

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 14, 2024