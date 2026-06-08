Πρώτοι Σκόρερ Ομάδων Μουντιάλ 2026: Top φαβορί και αουτσάιντερ με αξία!🔥

Ποιοι θα αναδειχθούν πρώτοι σκόρερ στις εθνικές ομάδες στο Μουντιάλ; Η bet365 μας προσφέρει τη σχετική αγορά σε άκρως ελκυστικές αποδόσεις, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη να έχει ξεκινήσει.

Μουντιάλ 2026 φαβορί οι πιθανοί σκόρερ των ομάδων

Προφανώς μοιάζει στα όρια του απίθανου να μαντέψουμε τους αρχισκόρερ για όλες τις ομάδες που μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οπότε θα εστιάσουμε στους παίκτες που αγωνίζονται στα οχτώ πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Ισπανία

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, διαθέτει πληρότητα στο ρόστερ και ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μέσα σε αυτούς είναι ο μόλις 18χρονος σούπερ σταρ Λαμίλ Γιαμάλ, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο σταρ των «μπλαουγκράνα» δεν λογίζεται πρώτο φαβορί για να βγει πρώτος σκόρερ στους «φούριας ρόχας», έρχεται δεύτερος και σε απόδοση 4,00, πίσω δηλαδή από τον βασικό φορ Οϊαρθάμπαλ που δίνεται στο 2,75. Δεν θα διστάσουμε να διαφωνήσουμε εδώ στα προγνωστικά ποντάροντας πάνω στον εξτρέμ της Μπάρτσα.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΪΑΡΘΑΜΠΑΛ 2.75 Λ. ΓΙΑΜΑΛ 4.00 Φ. ΤΟΡΕΣ 5.50 ΝΤ. ΟΛΜΟ 9.00 Μ. ΜΕΡΙΝΟ 11.00 Ν. ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ 11.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Γαλλία

Ομάδα με άπλετο ταλέντο η Γαλλία, από την οποία όμως ξεχωρίζει ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ, Κιλιάν Εμπαπέ. Πρόκειται για τον πρώτο της σκόρερ στο Μουντιάλ του 2018 με 8 τέρματα, ο οποίος θα επιδιώξει να δώσει απαντήσεις μετά τη μέτρια χρονιά που είχε στους Μαδριλένους.

Θα έχει εσωτερικό ανταγωνισμό από τους Ντεμπελέ, Ολίσε και Ντουέ, όλοι τους έκαναν σπουδαία σεζόν, ωστόσο ο Εμπαπέ παίρνει πάνω του τις εκτελέσεις πέναλτι. Μπορεί στοιχηματικά να μην αξίζει το 1,66, όμως, δύσκολα θα… σπάσει.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Κ. ΕΜΠΑΠΕ 1.66 Ο. ΝΤΕΜΠΕΛΕ 6.00 Μ. ΟΛΙΣΕ 7.00 Ν. ΝΤΟΥΕ 11.00 Ρ. ΤΣΕΡΚΙ 15.00 ΜΑΤΕΤΑ 17.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Αγγλία

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Χ. ΚΕΪΝ 1.50 Μ. ΣΑΚΑ 9.00 Μ. ΡΟΤΖΕΡΣ 13.00 ΤΖ. ΜΠΕΛΙΓΧΑΜ 13.00 Μ. ΡΑΣΦΟΡΝΤ 13.00 Ο. ΓΟΥΟΤΚΙΝΣ 21.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Βραζιλία

Η Βραζιλία αναζητά το επόμενο «φαινόμενο», έναν Ρονάλντο να την πάρει από το χέρι και να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή του κόσμου. Αδυνατεί να τον βρει στις πρόσφατες μεγάλες διοργανώσεις, ίσως αυτό να συνεχιστεί.

Εξάλλου, μελετώντας τις αποδόσεις βλέπουμε ένα μίνι ντέρμπι ανάμεσα σε Βινίσιους, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο και Νεϊμάρ. Ο τελευταίος μάλιστα δεν είναι ακόμα σίγουρο πως θα αγωνιστεί, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Από τους υπόλοιπους τρεις αυτός που μας γεμίζει περισσότερο το μάτι είναι ο Ραφίνια, κυρίως λόγω της καλής χρονιάς που έκανε στην Μπαρτσελόνα.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 3.50 ΡΑΦΙΝΙΑ 4.00 Ι. ΤΙΑΓΚΟ 6.50 ΝΕΪΜΑΡ 7.00 ΕΝΤΡΙΚ 9.00 Μ. ΚΟΥΝΙΑ 11.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Αργεντινή

Όλα γύρω του γυρίζουν, πρόκειται για τον τελευταίο χορό ενός από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η στρογγυλή θεά. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 και μετράει την 7η παρουσία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Προφανώς μιλάμε για τον Λιονέλ Μέσι, που πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, αναλαμβάνει με επιτυχία συνήθως όλες τις εκτελέσεις φάουλ και πέναλτι της Αλμπισελέστε. Οι μόνοι που ουσιαστικά μπορούν να τον απειλήσουν είναι οι Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Λ. ΜΕΣΙ 2.00 Χ. ΑΛΒΑΡΕΣ 4.00 Λ. ΜΑΡΤΙΝΕΣ 4.50 Χ. ΛΟΠΕΣ 21.00 Τ. ΑΛΜΑΔΑ 26.00 Ε. ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 26.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Πορτογαλία

Πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου σύμφωνα με τις αποδόσεις συναντάμε γερή μάχη ανάμεσα στον σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο και τον μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες.

Ο χρόνος μπορεί να έχει περάσει, όμως ο Ρονάλντο παραμένει «μάχιμος» και η εμπειρία του αποτελεί δυνατό «όπλο». Ωστόσο, δεν αποκλείουμε κάποια έκπληξη, με τον Γκονσάλο Ράμος να αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα για τους Ίβηρες και να δίνεται στο δελεαστικό 10.00!

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Κ. ΡΟΝΑΛΝΤΟ 2.20 Μ. ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 4.50 Γ. ΡΑΜΟΣ 10.00 Ζ. ΦΕΛΙΞ 12.00 Ρ. ΛΕΑΟ 15.00 Π. ΝΕΤΟ 17.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Γερμανία

Η Γερμανία μπορεί να μην τρομάζει ως ρόστερ, ωστόσο δεν παύει να μιλάμε για μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του αθλήματος. Είναι μεγάλο ερωτηματικό πως θα παρουσιαστεί, αν και πιστεύουμε πως δύσκολα θα πάει χειρότερα από το προηγούμενο Μουντιάλ.

Στην αποστολή ξεχωρίζουν οι Χάβερτς, Βιρτς και Βολτεμάντε, με τον πρώτο να έρχεται με μεγάλο ηθικό έπειτα από την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ με την Άρσεναλ. Σε απόδοση 3,00 προσφέρεται να βγει πρώτος σκόρερ των «πάντσερ» ο Κάι Χάβερτς.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Τίτλος Κ. ΧΑΒΕΡΤΣ 3.00 Ν. ΒΟΛΤΕΜΑΝΤΕ 6.00 Φ. ΒΙΡΤΖ 6.50 Τ. ΜΟΥΣΙΑΛΑ 7.00 Ν. ΟΥΝΤΑΒ 9.00 Λ. ΣΑΝΕ 10.00

Μουντιάλ 2026 – Πρώτος σκόρερ Ολλανδία

Κανείς δεν υποτιμάει την Ολλανδία, η οποία έδωσε μια επική «μάχη» απέναντι στην Αργεντινή στα προημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ. Εδώ υπάρχει τριάδα φαβορί για το βραβείο του αρχισκόρερ, με τους Χάκπο, Μάλεν και Ντεπάει να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες. Από τους τρεις θα προτιμήσουμε τον πρώτο, ο οποίος αποτέλεσει μια αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα στη φετινή Λίβερπουλ.