Προτάθηκε στο big 4 εξτρέμ από το πάνω ράφι!

Σε φουλ ρυθμούς κινούνται οι «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, παρότι δράση στη Stoiximan Super League θα έχουμε ξανά στις 10 Ιανουαρίου.

Αναφερόμαστε φυσικά στις κινήσεις που γίνονται από τους προπονητές και τις διοικήσεις ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου.

Τόσο η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που παλεύουν για τον τίτλο όσο και στον Παναθηναϊκό που αναμένεται ολικό λίφτινγκ από τον Ράφα Μπενίτεθ, δεκάδες είναι οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που φτάνουν καθημερινά στα γραφεία τους.

Προφανώς και γίνεται η απαραίτητη διαλογή, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο υπέρ κάποιας περίπτωσης είναι να αφορά ελεύθερο παίκτη. Εξάλλου, οι ομάδες παραδοσιακά ζητούν αρκετά χρήματα για να αφήσουν εν μέσω υποχρεώσεων το οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.

Για τον λόγο αυτό δεν περνάει απαρατήρητη η περίπτωση του Πίτερ Ολαγίνκα. Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν τα δύο προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, αλλά στις 29 Οκτωβρίου λύθηκε το συμβόλαιό του.

Στη θητεία του στους Σέρβους έκανε 46 εμφανίσεις και σκόραρε 14 φορές.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 έπαιζε στην Τσεχία για λογαριασμό της Σλάβια Πράγας και η αλήθεια είναι ότι εκεί έφτιαξε το όνομά του.

Ο απολογισμός του Νιγηριανού ήταν 33 γκολ σε 115 εμφανίσεις, ενώ κατέκτησε σαν βασικό στέλεχος της ομάδας τρία πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.

Ο Ολαγίνκα διαθέτει πολύ δυνατό και ευθύβολο σουτ, μπορεί να τελειώσει εξαιρετικά φάσεις και με τα δύο πόδια, ενώ λόγω του ύψους του είναι ικανότατος και στο ψηλό παιχνίδι.

Είναι σε εξαιρετική ηλικία και σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μέρη μας, ενώ σαφέστατα το κασέ του δεν θεωρείται απαγορευτικό.

