Πότε παίζει η Εθνική Ελλάδος – Αγώνες | Πρόγραμμα | Ποδόσφαιρο

Η τελευταία διακοπή του 2025-26 για τις εθνικές ομάδες έρχεται στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, λίγο πριν την τελική ευθεία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει δράση. Αντίθετα, η Εθνική Ελλάδος είναι εδώ. Η ελλάδα εθνική φωνάζει το «παρών» για να αναπληρώσει το… κενό στα προγνωστικά στοιχήματος.

Ακόμη κι αν στο συγκεκριμένο παράθυρο θα δώσει μόνο φιλικά παιχνίδια, το ενδιαφέρον είναι πάντα υψηλό. Πάμε να δούμε, λοιπόν, το πρόγραμμα εθνικης ποδοσφαιρου.

Πότε παίζει η Εθνική;

Θα αναρωτιέστε ποτε παίζει η εθνική και εύλογα, αφού η ελλάδα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τιμόνι έχει κερδίσει ξανά τους φιλάθλους. Στις υποχρεώσεις της στο Εθνική Ελλάδος πρόγραμμα η εθνική θα επιστρέψει με δύο δυνατά φιλικά τεστ απέναντι στην Παραγουάη και την Ουγγαρία.

Όσοι ανυπομονείτε για το τι ωρα παιζει η εθνικη ελλαδοσ σημερα θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή ακόμα αφού θα τη δούμε στις 27 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα απέναντι στις παραπάνω αντιπάλους. Πάντα μπορείτε να… τσεκάρετε και τα Εθνική Ελλάδας στατιστικά και τη βαθμολογία Εθνική Ελλάδας.

Εθνική Ελλάδος σήμερα κανάλι

Προφανώς όταν μιλάμε για παιχνίδια της Ελλάδας, άπαντες ενδιαφερόμαστε να ξέρουμε και πού θα συνδεθούμε για να την απολαύσουμε.

Άλλωστε, πάντα τα βλέμματα για την εθνική είναι πάρα πολλά. Ακόμη και για αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Για αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να τη χαρούμε σε ελεύθερο κανάλι. Συγκεκριμένα, στον ALPHA που θα μεταδώσει τα δύο φιλικά.

Πρόγραμμα Εθνικής Ποδοσφαίρου

Εκτός από τις δύο φιλικές αναμετρήσεις με Παραγουάη και Ουγγαρία, η ελλαδα έχει τον νου της και στο μέλλον στο προγραμμα εθνικης ποδοσφαιρου. Στον ορίζοντα υπάρχουν και τα παιχνίδια του Nations League, όπου η εθνική θα ανταγωνιστεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα για να μην ψάχνετε συνέχεια πότε παιζει ή σε ποιο καναλι παιζει η ελλαδα σημερα.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ-ΚΑΝΑΛΙ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΦΙΛΙΚΟ 27/03-21:00 (ALPHA) ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ ΦΙΛΙΚΟ 31/03-21:00 (ALPHA) ΣΕΡΒΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ NATIONS LEAGUE 24/09-21:45 (ALPHA) ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ NATIONS LEAGUE 27/09-21:45 (ALPHA) ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ NATIONS LEAGUE 01/10-21:45 (ALPHA) ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ NATIONS LEAGUE 04/10-21:45 (ALPHA) ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ NATIONS LEAGUE 13/11-21:45 (ALPHA) ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ NATIONS LEAGUE 16/11-21:45 (ALPHA)

Αποστολή Εθνικής Ομάδας Ελλάδας

Πάντως, καλές οι ερωτήσεις για το τι ώρα παίζει η εθνική σήμερα ή το σε ποιο καναλι παιζει η Ελλάδα, όμως καλό είναι να ξέρουμε και τους παίκτες που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καλέσει κάποια νέα πρόσωπα.

Ας δούμε το Ελλάδα ρόστερ για αυτό το παράθυρο αναλυτικά: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

