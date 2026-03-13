ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πόσο δίνει να υποβιβαστεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ βρίσκεται στη χειρότερή της φάση και απειλείται με υποβιβασμό! Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτέλεσματα «κατρακύλησε» στη βαθμολογία Premier League, μόλις έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε τι απόδοση βρίσκουμε για να υποβιβαστούν οι «κόκκινοι διάβολοι»; H Winmasters δίνει την απάντηση προσφέροντας σε ικανοποιητική τιμή τη συγκεκριμένη αγορά.

Τα «σπιρούνια» αδυνατούν να βρουν ανάκαμψη και πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Μεσοβδόμαδα διασύρθηκαν 5-2 στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ και συμπλήρωσαν 6 απανωτές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αβέβαιο το μέλλον του Τούντορ

Η Τότεναμ δεν έχει δει καμία βελτίωση μετά την έλευση του τεχνικού Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση πριν καλά καλά συμπληρώσει ένα μήνα στον πάγκο της.

Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Κροάτης προπονητής έχασε τ’ αποδυτήρια ύστερα από την κίνησή του να βγάλει αλλαγή τον γκολκίπερ Κίνσκι στο 15ο λεπτό με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όταν το σκορ ήταν στο 3-0 εις βάρος της. Πιθανότερος αντικαταστάτης του είναι ο Σον Ντάις.

Ιγκόρ Τούντορ Τότεναμ

Τότεναμ Αποδόσεις Μακροχρόνια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τότεναμ καλείται να διαχειριστεί ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα, αρχής γενομένης από την εξόρμηση στο «Άνφιλντ» για τα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί από τη Λίβερπουλ και στη συνέχεια θα κυνηγήσει ένα «θαύμα» κόντρα στην Ατλέτικο στη ρεβάνς της ήττας 5-2 στη Μαδρίτη για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ρεαλιστικά οι Λονδρέζοι δεν μπορούν να κάνουν την επική ανατροπή, μοιάζει ως ένα… άπιαστο όνειρο το οποίο βρίσκουμε στο υψηλό 12.75. Για όσους αρέσκονται στο «τζόγο» υπάρχει και το «εξωφρενικό» 501.00 (!) για να κατακτήσουν το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΤΕΝΑΜ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 8 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
12.75novibet
ΤΟΤΕΝΑΜ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
501.00novibet

Πόσο δίνει να υποβιβαστεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ πριν ξεκινήσει η 30ή αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού. Συνεπώς φαίνεται πως θα «παλέψει» να αποφύγει το χειρότερο σενάριο κόντρα στις Γουέστ Χαμ, Νότιγχαμ και Λιντς, όλες μεταξύ τους δεν απέχουν πάνω από τρεις πόντους.

Το να υποβιβαστούν τα «σπιρούνια» δίνεται στο 2.60 στη winmasters. Θεωρητικά στη συζήτηση μπαίνουν έξι ομάδες, εκ των οποίων οι Μπέρνλι και Γουλβς είναι ρεαλιστικά καταδικασμένες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται με περισσότερες ελπίδες παραμονής οι Νότιγχαμ και Λιντς.

Υποβιβασμός Απόδοση
Μπέρνλι
1.01winmasters
Γουλβς
1.01winmasters
Γουέστ Χαμ
2.50winmasters
Τότεναμ
2.60winmasters
Νότιγχαμ
4.00winmasters
Λιντς
7.00winmasters

