Πώς συνδέονται Γιόβιτς και Ελ Κααμπί ενόψει καλοκαιριού

Είχε καεί από τον χυλό του Αντονί Μαρσιάλ η ΑΕΚ και ο κόσμος της, κι έτσι φύσαγαν… και το γιαούρτι του Λούκα Γιόβιτς. Η άφιξή του για λογαριασμό της Ένωσης συνοδεύτηκε από καχυποψία, όμως ο Σέρβος επιθετικός φρόντισε να την εξαφανίσει με συνοπτικές διαδικασίες και να δικαιώσει τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ήδη, άλλωστε, μετρά 17 τέρματα φέτος και αποτελεί τη μεγαλύτερη σταθερά στην «κιτρινόμαυρη» επίθεση. Μια σταθερά, βέβαια, που με βάση τα τωρινά δεδομένα θα είναι τέτοια έως το 2027. Τότε λήγει το συμβόλαιο του 28χρονου με την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος ήδη σκέφτεται «ζεστά» το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με τον Γιόβιτς.

Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να βάλει το χέρι – ακόμα πιο – βαθιά στην τσέπη. Ο Σέρβος λαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Σούπερ Λιγκ, αλλά θα θέλει κι αυτός μια κάποια αύξηση για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ρυθμιστής του ενδεχόμενου deal, μάλιστα, ενδέχεται να αποδειχθεί ο… Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός είναι έτοιμος να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό και οι ετήσιες απολαβές, που θα ξεπεράσουν γύρω στα 3 εκατομμύρια πιθανότατα να θέσουν τον πήχη και για τον νέο «γάμο» ΑΕΚ-Γιόβιτς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αποδειχθεί… γενναιόδωρος και στην περίπτωση του Σέρβου «killer» έχει κάθε λόγο να προχωρήσει σε ακόμη μια μεγάλη επένδυση.