ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Πώς συνδέονται Γιόβιτς και Ελ Κααμπί ενόψει καλοκαιριού

Είχε καεί από τον χυλό του Αντονί Μαρσιάλ η ΑΕΚ και ο κόσμος της, κι έτσι φύσαγαν… και το γιαούρτι του Λούκα Γιόβιτς. Η άφιξή του για λογαριασμό της Ένωσης συνοδεύτηκε από καχυποψία, όμως ο Σέρβος επιθετικός φρόντισε να την εξαφανίσει με συνοπτικές διαδικασίες και να δικαιώσει τον Μάρκο Νίκολιτς. 

Ήδη, άλλωστε, μετρά 17 τέρματα φέτος και αποτελεί τη μεγαλύτερη σταθερά στην «κιτρινόμαυρη» επίθεση. Μια σταθερά, βέβαια, που με βάση τα τωρινά δεδομένα θα είναι τέτοια έως το 2027. Τότε λήγει το συμβόλαιο του 28χρονου με την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος ήδη σκέφτεται «ζεστά» το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με τον Γιόβιτς. 

Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να βάλει το χέρι – ακόμα πιο – βαθιά στην τσέπη. Ο Σέρβος λαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Σούπερ Λιγκ, αλλά θα θέλει κι αυτός μια κάποια αύξηση για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. 

Ρυθμιστής του ενδεχόμενου deal, μάλιστα, ενδέχεται να αποδειχθεί ο… Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός είναι έτοιμος να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό και οι ετήσιες απολαβές, που θα ξεπεράσουν γύρω στα 3 εκατομμύρια πιθανότατα να θέσουν τον πήχη και για τον νέο «γάμο» ΑΕΚ-Γιόβιτς. 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει αποδειχθεί… γενναιόδωρος και στην περίπτωση του Σέρβου «killer» έχει κάθε λόγο να προχωρήσει σε ακόμη μια μεγάλη επένδυση.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα