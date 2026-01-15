Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/01)
Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Σε μια ημέρα που το πρόγραμμα αγώνων δεν λέει και πολλά, η Γαλλία έρχεται για να δώσει τη λύση. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Παρί FC στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα.
Ποιο κανάλι δείχνει Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Λιλ;
Το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το OPEN HYBRID.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ
|Παρασκευή 16 Ιανουαρίου– 22:00
|OPEN HYBRID
Πώς θα δω Live Streaming το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Stoiximan Live
|
|Bet365 Live
|
|Novibet Live
|
|Pamestoixima.gr Live
|
|Fonbet Live
|
|Elabet Live
|