Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/01)

Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ live stream στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Σε μια ημέρα που το πρόγραμμα αγώνων δεν λέει και πολλά, η Γαλλία έρχεται για να δώσει τη λύση. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Παρί FC στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα.

Ποιο κανάλι δείχνει Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Λιλ;

Το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το OPEN HYBRID.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ Παρασκευή 16 Ιανουαρίου – 22:00 OPEN HYBRID

Πώς θα δω Live Streaming το Παρί Σεν Ζερμέν – Λιλ;

