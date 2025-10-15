Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 15/10

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: TELEKOM CENTER Athens

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν Live Streaming 15/10

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπασκόνια με 86-84. Σπουδαία όχι τόσο λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, αλλά κυρίως γιατί σε ένα ματς για σκληρούς λύτες κατάφερε να αποδράσει με το διπλό με ένα τρομερό buzzer beater του εκπληκτικού Κέντρικ Ναν.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν μπήκαν στο παρκέ με στόχο να τρέξουν και να «χτυπήσουν» στο τρανζίσιον, ωστόσο το καλό επιθετικό τους ξεκίνημα συνοδεύτηκε από 5 λάθη στο πρώτο πεντάλεπτο (7-9). Βέβαια, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να εκμεταλλευτεί τις επιθετικές του αρετές και με ένα σερί 7-0 έφτασε της διαφορά στο +9 (7-16). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 14-20.

Στο 2ο δεκάλεπτο οι Βάσκοι κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι χτυπώντας την κακή άμυνα των «πρασίνων», ωστόσο δύο διαδοχικά τρίποντα του Οσμάν ήταν αρκετά για να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ. Βέβαια, στα τελευταία λεπτά η Μπασκόνια βρήκε και πάλι τις λύσεις να πληγώσει την αντίπαλη άμυνα και έτσι το ημίχρονο έληξε στο (36-42).

Με την έναρξη του 2ου μέρους ο γηπεδούχοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο ματς έχοντας τρέξει σερί 7-0 (43-42), όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμεση αντίδραση με τους Ναν και Χουάντσο και τρέχοντας σερί 13-2 πήρε προβάδισμα 10 πόντων (45-55 στο 25’). Με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει πάρει φωτιά η διαφορά έφτασε έως και το +17 (54-71) με την περίοδο να κλείνει στο 56-71.

Σε μία επανάληψη του τρίτου δεκαλέπτου, η Μπασκόνια μπήκε στην τελευταία περίοδο πάρα πολύ δυνατά, έβγαλε αντίδραση και μείωσε αρχικά στο -10 63-73, ενώ εν συνεχεία εκμεταλλευόμενη την αστοχία του Παναθηναϊκού έφτασε τη διαφορά και στο -5 (71-76). Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς οι Βάσκοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν το ματς (84-84 στο 39,52’), ωστόσο όταν οι καταστάσεις ζορίζουν ο Κέντρικ Ναν είναι πάντα εκεί. Έτσι και αυτή τη φορά ο σούπερ σταρ των «πρασίνων» έβαλε ένα πολύ δύσκολο buzzer beater, δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη.

Πέρα από τον μεγάλο MVP, Κέντρικ Ναν (30 π., 7 ριμπ., 2 ασίστ), καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Οσμάν (20 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ), Χουάντσο (15 π., 10 ριμπ., 1 κλεψ., 1 μπλοκ) και Μήτογλου (6 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ Live Streaming (15/10)

«Μέχρι την τέταρτη περίοδο είχαμε τον έλεγχο, γυρίζαμε τη μπάλα. Στην τέταρτη περίοδο χάσαμε τον έλεγχο, δεν πήραμε ευθύνες, εκτός από τον Ναν. Όλοι προσπάθησαν να δώσουν τη μπάλα στον Ναν. Χάσαμε κάποια χαζά σουτ και λέι απ. Στο τέλος πήραμε τη νίκη με σουτ στο τέλος. Ο Ναν έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, ο Οσμάν έπαιξε καλά, ο Ερνανγκόμεθ όχι κι άσχημα, όμως οι υπόλοιποι δεν έδωσαν πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον μας γιατί έχουμε μεγάλους στόχους

Δεν θεωρώ ότι χαλαρώσαμε. Κανείς δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη. Χάσαμε λέι απ, χάσαμε ελεύθερα σουτ, πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Είχαμε αδύναμη νοοτροπία. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα και δέχεσαι 15 πόντους στο τέλος αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μου αρέσει η νοοτροπία της ομάδας, όλοι ήθελαν να ξεφύγουν από την ευθύνη και έδιναν τη μπάλα στον Ναν να σκοράρει», δήλωσε μετά το τέλος του ματς ο κόουτς Αταμάν.

Όσον αφορά το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν, ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δυσκολίες του σημερινού ματς, στην κατάσταση του Κέντρικ Ναν (δεν αγωνίστηκε στην εκτός έδρας ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό), στην ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων», αλλά και στο πως θα πρέπει να διαχειριστεί το ρόστερ του μέσα στους αγώνες. Πιο αναλυτικά δήλωσε:

Για τις δυσκολίες στην προετοιμασία του παιχνιδιού: «Δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη».

Για τον Κέντρικ Ναν και το αν θα παίξει: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».

Για την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Δεν νομίζω πως ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αφού χάσαμε με 4 πόντους στο τελευταίο σουτ. Θα υπάρχει και ο 2ος γύρος στο ΟΑΚΑ, δεν έχουμε πρόβλημα».

Για το αν θα ανοίξει το rotation με τη Βιλερμπάν: «Χρειαζόμαστε νίκες. Το rotation είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το rotation για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες.

Panathinaikos – Villeurbanne Live Streaming

Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δε σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».

Σε δηλώσεις ενόψει της σημερινής αναμέτρησης προχώρησε και ο Ντίνος Μήτογλου, με τον Έλληνα φόργουορντ να μιλάει μεταξύ άλλων για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, αλλά και για τη διαχείριση που πρέπει να κάνουν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Πιο συγκεκριμένα είπε:

«Το πρόγραμμα ξέρουμε πως είναι, είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε, πρέπει να προσαρμόσουμε και το πως προπονούμαστε αλλά και το πως ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα παιχνίδι σε μία “διαβολοβδομάδα” της Euroleague. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι.

Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα και επικίνδυνη θα έλεγα. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για λάθος και πρέπει μαζί με τον κόσμο μας, αύριο να κερδίσουμε».

Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αφήσουν πίσω μία ήττα από τον Ολυμπιακό: «Πάντα αυτά τα ματς έχουν μεγάλη βαρύτητα αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μετά από δύο – τρεις ημέρες έχουμε πάλι παιχνίδι Euroleague, πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από αυτό έχουμε ταξίδι δύσκολο, οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια να το σκεφτούμε.

Σίγουρα, ξέρουμε το γεγονός ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι και σίγουρα είδαμε και θα δούμε το παιχνίδι με τα λάθη μας. Θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι που θα έρθει εναντίον τους. Τώρα στο μυαλό μας έχουμε μόνο το αυριανό παιχνίδι».