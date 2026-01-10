Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/01)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live stream στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Το καλύτερο πρωτάθλημα του γαλαξία – εντάξει ίσως υπερβάλλουμε – επέστρεψε στο πρόγραμμα αγώνων. Μετά από ένα ζόρικο 2025 οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους και καλούνται να σπάσουν ρόδι κόντρα στους Σερραίους.
Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Πανσερραϊκός;
Το Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
|Κυριακή 11 Ιανουαρίου– 21:00
|COSMOTE SPORT 1HD
Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός;
