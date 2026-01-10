Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/01)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live stream στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το καλύτερο πρωτάθλημα του γαλαξία – εντάξει ίσως υπερβάλλουμε – επέστρεψε στο πρόγραμμα αγώνων. Μετά από ένα ζόρικο 2025 οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους και καλούνται να σπάσουν ρόδι κόντρα στους Σερραίους.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Πανσερραϊκός;

Το Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Κυριακή 11 Ιανουαρίου – 21:00 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός;

